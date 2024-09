W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na nierównomierne nagrzewanie się kaloryfera - górna część może być chłodniejsza od dolnej. Ponadto, może być słychać charakterystyczny bulgot wydobywający się z grzejnika.

Odpowietrzenie to czynność bardzo prosta i nie potrzeba do niej fachowca. W internecie bez problemu można znaleźć filmy instruktażowe i opisy tłumaczące jak zrobić to samodzielnie.

Uszczelnianie okien i drzwi

Trudno też o efektywne ogrzewanie pomieszczeń, jeśli drzwi i okna nie są szczelne. Warto więc przyjrzeć się więc oknom, wejściom do domu i na balkon pod kątem ewentualnych szpar, przez które przedostawałoby się zimno.

Dobrze jest kupić samoprzylepne uszczelki z gumy lub silikonu - radzi Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Przekonuje też, że koszt zakupu nie jest wielki, a poprawę sytuacji można bardzo szybko odczuć.

Odsłonienie grzejników

To następna kluczowa rada, które pomoże zmniejszyć rachunki w okresie grzewczym. Bardzo często, na przykład z powodów estetycznych, domowe grzejniki są zabudowywane. Nierzadko też kaloryfery są zasłonięte, na przykład meblami. Nie pomaga też, kiedy barierę stanowią firanki i zasłony. Wszystko to sprawia, że trudniej jest ogrzanemu powietrzu krążyć po mieszkaniu.

PGNiG radzi, aby upewnić się, że przeszkody są w odległości co najmniej 10 centymetrów od kaloryferów. "Bliższa odległość to co najmniej 10-procentowe straty ciepła" - czytamy.

Kiedy zasłaniać okna?

Warto też odsłaniać okna za dnia, zwłaszcza, kiedy jest słonecznie. Wówczas do domów i mieszkań trafia więcej ciepła.

Z drugiej strony, nocą, gdy jest zimniej powinno się skorzystać z zasłoń, rolet czy żaluzji. Przyczyni się to do ograniczenia stopnia ochładzania się wnętrz.

Odpowiednie wietrzenie

Aby zaoszczędzić na ogrzewaniu, trzeba też z rozwagą wietrzyć. Długie wietrzenie to zły pomysł. Przyczynia się do wychłodzenia pomieszczeń w domu. Żeby je nagrzać ponownie trzeba znaczących nakładów energii i czasu.

Żeby efektywnie doprowadzić świeże powietrze do domu, należy kilka minut przed otwarciem okien skręcić termostaty grzejników. Wystarczy przewietrzyć raz lub dwa dziennie przez około pięć do dziesięciu minut. PGNiG przestrzega, by nie trwało to dłużej.

Co jeszcze zrobić, by mniej płacić za ogrzewanie?

Porad dotyczących ograniczenia rachunków za gaz w sezonie grzewczym jest więcej. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na stan instalacji grzewczej i regulację zaworów.

Zupełnie nieopłacalne jest przegrzewanie mieszkań. To również rozwiązanie niezdrowe dla ludzkiego organizmu. Temperaturę warto obniżyć przed snem, a za dnia optymalne wartości to około 20-22 stopnie w pomieszczeniach najczęściej odwiedzanych, 22-24 stopnie w łazience i około 17-19 w sypialni. Jak informuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, każdy stopień mniej przekłada się na 5-6 procent oszczędności.

Warto też wraz z sąsiadami zadbać o to, by chłód z zewnątrz nie dostawał się do klatek schodowych bloków.

