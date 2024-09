Dodatek do emerytury. Można zyskać nawet 6 tysięcy zł

Każdemu seniorowi przydadzą się dodatkowe środki. Nie ma co ukrywać, obciążenia finansowe związane ze stanem zdrowia i utrzymaniem domu bywają dla osób w jesieni życia coraz uciążliwsze. Jest jednak szereg świadczeń, na które może liczyć starsza osoba. Są to między innymi dodatki emerytalne. Kwota dla szczególnie długowiecznych może robić wrażenie.

Jedną z form wsparcia jest dodatek pielęgnacyjny. Przysługuje on seniorom po ukończeniu 75. roku życia. Przewidziany jest także dla tych, które są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji.

Co ważne, w przypadku osób 75+ nie trzeba wypełniać żadnych dokumentów ani zaświadczeń, by dodatek pielęgnacyjny wpływał na ich konto. Jest on przyznawany z urzędu i wypłacany razem z emeryturą czy rentą.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? Kwota ta jest corocznie waloryzowana, podobnie jak emerytura. Od 1 marca 2024 wysokość świadczenia to 330,07 złotych.

Dodatku pielęgnacyjnego można nie otrzymać. Dotyczy to tych, którzy więcej niż dwa tygodnie w miesiącu spędzają w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych.

"500 plus dla seniora". Kto jest uprawniony?

Ta nazwa może być nieco myląca, przylgnęła jednak już na stałe. Nawet 500 złotych "na rękę" może miesięcznie otrzymywać osoba, która nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Określenie "500 plus dla seniora" wzięło się z tego, że znaczna część beneficjentów to właśnie osoby mające 75 i więcej lat.

Uprawnieni do otrzymania świadczenia są między innymi ci, których renty, emerytury czy zasiłki nie przekraczają w sumie 2419,33 złotych brutto. Stosowny wniosek, w którym przedstawione zostaje zaświadczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, należy złożyć (osobiście lub z pomocą pełnomocnika) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Wniosek można otrzymać w placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pobierając z internetu. Istnieje możliwość złożenia go elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

W przypadku "500 plus dla seniora" obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza ona, że 500 złotych otrzyma osoba, która otrzymuje świadczenia o wysokości maksymalnie 1919,33 złotych brutto. Powyżej tej wartości, beneficjent otrzymuje mniej pieniędzy.

Dla przykładu: jeśli ktoś pobiera łącznie 2019,33 złotych brutto, będzie otrzymywać 400 złotych miesięcznie.

Dodatek do emerytury dla stulatków. Tyle wynosi świadczenie honorowe

Obecnie w Polsce żyje około sześć tysięcy stulatków. Osoby, które ukończyły setny rok życia, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie. Świadczenie honorowe zwane też emeryturą honorową przysługuje wraz z osiągnięciem tego pięknego wieku.

Od 1 marca 2024 roku jego kwota to 6246,13 złotych brutto. Wysokość ta zależna jest od kwoty bazowej, jaka obowiązuje w dniu setnych urodzin seniora. Co ważne, świadczenie honorowe nie jest obecnie waloryzowane. Oznacza to, że od momentu uzyskania uprawnienia otrzymuje się dożywotnio stałą kwotę. Ma się to zmienić, zgodnie z decyzją rządu, od 2025 roku.

Stuletni emeryci i renciści otrzymują środki z urzędu, ZUS sam dokonuje odpowiednich formalności. Jeśli uprawniony nie pobiera żadnych świadczeń, musi złożyć wniosek z dokumentem potwierdzającym wiek.

Wsparcie dla osób po 75. roku życia. 13. i 14. emerytura

Pamiętajmy też, że osoby, które ukończyły 75. rok życia, jak wszyscy emeryci i renciści, mogą liczyć na "trzynastki" i "czternastki".

13. emerytura wypłacana była wiosną. 14., wysokości maksymalnie 1780,96 zł brutto, trafia już na konta świadczeniobiorców.

