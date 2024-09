Znany jest już wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku: 1 marca najniższa emerytura będzie prawdopodobnie wyższa o 120,75 złotych brutto w stosunku do roku obecnego. Tak wynika z najnowszego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2024 r., w którym przedstawiono przyszłoroczny wskaźnik waloryzacji. Ile dokładnie wynosi oraz co to oznacza dla emerytów i rencistów?