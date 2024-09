Zaraz koniec naboru wniosków. Można otrzymać nawet 1200 zł

Ceny energii elektrycznej rosną i rachunki za prąd są dotkliwe dla każdej kieszeni. W związku z podwyżkami podjęto decyzję o stworzeniu bonu energetycznego. Szacuje się, że z tej formy wsparcia może skorzystać około 3,5 miliona gospodarstw domowych. Warto się pospieszyć, bo zostało już niewiele czasu, by zawnioskować o bon energetyczny.

Czym jest bon energetyczny? To jednorazowe dofinansowanie do rachunków za prąd. Celem jego wprowadzenia jest złagodzenie skutków rosnących cen energii w rodzinach o niższych dochodach.

Ustalone kryteria dochodowe, które należy spełnić, by otrzymać to świadczenie, to:

2500 złotych miesięcznego dochodu netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym,

1700 złotych netto miesięcznego dochodu na osobę, jeśli gospodarstwo jest wieloosobowe.

Czy to jednak oznacza, że rodziny niespełniające tych warunków nie mogą liczyć na świadczenie? Nie, również domostwa o wyższych dochodach mogą ubiegać się o bon energetyczny. Obowiązuje wówczas zasada "złotówką za złotówkę". Przewiduje ona, że o tyle, ile miesięczne wpływy netto przekroczą ustalony limit, będzie pomniejszana wartość przyznanego bonu.

Minimalna kwota przyznawanych świadczeń to 20 złotych. Niższe dofinansowania nie będą wypłacane.

Wysokość bonu energetycznego. To nawet 1200 złotych

Ustalono także wysokość przyznawanych bonów w zależności od sytuacji gospodarstwa. Wynosi ona:

w przypadku gospodarstw jednoosobowych 300 złotych,

400 złotych, jeśli mieszkańcami są dwie lub trzy osoby,

w przypadku domostw cztero- i pięcioosobowych jest to 500 złotych,

600 złotych dla gospodarstw sześcioosobowych i większych.

Można jednak otrzymać większe wsparcie. Zasady przyznawania bonu energetycznego przewidują bowiem podwyższone świadczenie, jeśli główne źródło ogrzewania domu zasilane jest prądem. Chodzi tu o bojlery elektryczne i pompy ciepła.

W takiej sytuacji można liczyć na wsparcie o następującej wysokości:

600 złotych w gospodarstwach jednoosobowych,

800 złotych w dwu- i trzyosobowych,

1000 złotych, jeśli mieszkańców jest czterech bądź pięciu,

1200 złotych dla domostw, gdzie mieszka sześć lub więcej osób.

W tym przypadku należy pamiętać o warunku, jakim jest zgłoszenie elektrycznego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Bon energetyczny. Kiedy i jak zawnioskować?

To bardzo istotna informacja, dla osób, które zamierzają ubiegać się o świadczenie. Wniosek o bon energetyczny można złożyć tylko do 30 września 2024 roku.

Jest kilka form zawnioskowania. Mieszkańcy mogą to zrobić w siedzibie swojej gminy, a odpowiedni dokument do wypełnienia odnajdą w Biuletynie Informacji Publicznej.

Postarać się o bon energetyczny można również za pomocą Internetu. Pozwala na to strona GOV, platforma ePUAP i aplikacja mObywatel.

Aby to skorzystać z programu, trzeba przygotować swój telefon, a także dane logowanie do profilu zaufanego lub e-bankowości. Wśród informacji potrzebnych do zawnioskowania są:

imię, nazwisko, numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości) i adres gospodarstwa domowników,

dane kontaktowe (e-mail, telefon),

numer rachunku, na który ma zostać przelane dofinansowanie.

Przydatne mogą też się okazać dokumenty poświadczające podawane we wniosku informacje.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, by właśnie drogą elektroniczną ubiegać się o bon energetyczny. Procedura jest dokładnie opisana na rządowych stronach gov.pl, a resort podkreśla, że to szybka i wygodna droga do załatwienia sprawy.

I jeszcze dwie ważne informacje. Zgłoszenia rozpatrywane są w terminie 60 dni od złożenia wniosku. Wypłaty szykowane są na 2024 i początek 2025 roku.

red / Polsatnews.pl