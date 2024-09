Sławomir Mentzen o Ryszardzie Czarneckim: Zwrot akcji

- Czarneckiego można było wezwać na przesłuchanie i ujawnił by te same informacje. Nie trzeba było robić takiego teatru - powiedział jeden z liderów Konfederacji i kandydat tego ugrupowania na prezydenta, Sławomir Mentzen. Jak dodał jednak, "bardzo dobrze, że wszyscy ludzie, którzy popełniali takie rzeczy jak Czarnecki są rozliczani".

- Z jednej strony należy rozliczyć wszystkich przestępców, wszystkich członków poprzedniej partii rządzącej, którzy łamali prawo, wyłudzali pieniądze, dopuszczali się różnych niegodziwości. Z drugiej strony, chciałbym, aby to wszystko odbywało się zgodnie z prawem, żeby tego politycznego teatru było jak najmniej - powiedział Mentzen, odnosząc się do zarzutów dla Ryszarda Czarneckiego.

Ryszard Czarnecki z zarzutami. Sławomir Mentzen: Zwrot akcji

Czarnecki (zgodził się na podawanie nazwiska) usłyszał zarzuty w sprawie dotyczącej Collegium Humanum. Prokuratura nie będzie wnioskować o areszt ani dla byłego europosła PiS, ani jego małżonki. Każde z nich usłyszało po dwa zarzuty.

- Osobiście jestem przeciwnikiem aresztów tymczasowych. Kara powinna być wymierzana przez sąd, a w tym momencie karą jest publiczne zatrzymanie na lotnisku albo wyciągnięcie kogoś o 6 rano z domu i przewiezienie przez całą Polskę - przyznał polityk.

Zdaniem Mentzena, Czarneckiego "można było wezwać na przesłuchanie i ujawnił by te same informacje". - Nie trzeba było robić takiego teatru. Natomiast bardzo dobrze, że wszyscy ludzie, którzy popełniali takie rzeczy jak Czarnecki są rozliczani - podkreślił.

- Wydaje się, że zarówno on jak i jego otoczenie polityczne było zaskoczone tą akcją. Spodziewano się, że zostanie zatrzymany raczej za "kilometrówki", a nie za Collegium Humanum, więc to był taki zwrot akcji w tej sytuacji - dodał polityk Konfederacji.

Polityk Konfederacji o "demokracji walczącej". "Kompletne pomylenie pojęć"

Następnie prowadzący zapytał swojego gościa o użyty we wtorek przez premiera termin "demokracji walczącej". - Pewnie jeszcze nie raz popełnimy błędy albo popełnimy czyny, które według niektórych autorytetów prawnych będą niezgodne albo nie do końca zgodne z zapisami prawa, ale nas nic nie zwalnia z obowiązku działania każdego dnia - stwierdził Tusk, tłumacząc, na czy polega - istniejąca jego zdaniem - potrzeba "działania w kategoriach demokracji walczącej".

Według premiera osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy "zdewastowało system" i sprawiło, że "wszystko się zmieniło", a reformy sądownictwa przeprowadzone przez Zbigniewa Ziobrę, spowodowały, że wszyscy "toniemy w szarościach i luzach interpretacyjnych".

- Sytuacja jest całkowicie skandaliczna. Zgodnie z art. 2 Konstytucji, Polska jest demokratycznym państwem prawnym - nie demokracją liberalną, która może łamać prawo w swojej obronie. To jakieś kompletne pomylenie pojęć - odparł Mentzen.

Według lidera Nowej Nadziei, "praworządność oznacza, że państwo działa zgodnie z prawem". - A Donald Tusk wprost powiedział, że on nie będzie działał zgodnie z prawem, że są dla niego jakieś ważniejsze wartości niż prawo, po to, żeby zrealizować swoje cele - wspomniał.

Marcin Fijołek stwierdził, że prezes PiS Jarosław Kaczyński "ma trochę pretensji do Konfederacji" w kontekście krytykowania przez tę formację, zarówno działań Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej. - Jeżeli dobrze rozumiem, to Jarosław Kaczyński nagle nabrał jakiejś sympatii do Konfederacji i poczuł z nami więź duchową, czy też ideową - odpowiedział Mentzen.

- Ale ja doskonale pamiętam czasy kiedy PiS rządził, kiedy mieliśmy całkowitą blokadę na występy w TVP, gdzie była bardzo często zapraszana Lewica. Więc wtedy Jarosławowi Kaczyńskiemu było bliżej do Lewicy niż do Konfederacji. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia - stwierdził.

Artykuł aktualizowany.

Pozostałe odcinki "Graffiti" do zobaczenia TUTAJ.

WIDEO: Patryk Jaki: Zemsta na życzenie Niemiec. Są na to dowody Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn/ sgo / polsatnews.pl