- Nie może być tutaj żadnej innej reakcji niż uznanie, iż tego aktu po prostu nie ma. Pan premier nie może cofnąć kontrasygnaty - podkreśliła w rozmowie z Polsat News Małgorzata Paprocka.

Donald Tusk o uchyleniu kontrasygnaty. Kancelaria Prezydenta zabrała głos

- Kontrasygnata jest instytucją ściśle związaną z konstytucją. Wynika tylko z najważniejszego w Polsce prawa. Nie podlega ani procedurze cywilnej, ani administracyjnej - dodała szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Paprocka stwierdziła, że "wsłuchując się od wczoraj w głosy konstytucjonalistów - ten głos jest jeden, ten sam, standardowy: nie ma takiej prawnej możliwości".

Według współpracowniczki prezydenta, "postanowienie to zostało kontrasygnowane, a następnie podpisane przez pana prezydenta, weszło w życie z dniem podpisania, wywołuje skutki prawne".

- Powiem szczerze, nie rozumiem tutaj doradców pana premiera, skąd ten pomysł. Zresztą pierwszy raz w historii jest taka próba, ale - tak jak mówię - jest ona absolutnie nieskuteczna - podkreśliła.

Afera wokół kontrasygnaty premiera. W tle skarga sędziów

Przypomnijmy: w poniedziałek premier Donald Tusk opublikował w serwisie X następujący wpis: "W oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty".

Chodzi o krytykowaną m.in. przez część środowisk prawniczych kontrasygnatę premiera pod postanowieniem prezydenta, na mocy którego sędzia Wesołowski, powołany do Izby Cywilnej SN w marcu 2022 r. (do SN wyłoniony przez KRS w procedurze zmienionej w czasach rządów PiS) - został wyznaczony na przewodniczącego zgromadzenia Izby Cywilnej SN - wyjaśnia PAP. Pod koniec sierpnia szef rządu stwierdził, że kontrasygnata pod tym aktem była błędem.

W niedzielę Oko.press przekazało, że dwóch sędziów wspomnianej izby SN zaskarżyło kontrasygnatę premiera do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. To właśnie do tej skargi nawiązał Tusk w swoim wpisie.

Adam Bodnar o kontrasygnacie premiera. Wspomniał o "autokorekcie"

Na antenie TVN24 minister sprawiedliwości Adam Bodnar został zapytany o opinię byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Zolla w tej sprawie. Według Zolla nie ma w systemie prawnym podstawy do wycofania kontrasygnaty. Bodnar stwierdził natomiast, że nie jest przekonany co do trafności tej opinii.

- Jeśli jest składana skarga, to organ, który podejmuje decyzję, może w trybie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi dokonać swoistej autokorekty swojej decyzji - ocenił minister.

- To jak sąd rozstrzygnie, czy skarga w takiej sprawie jest dopuszczalna i czy sędziowie mieli tutaj legitymacje, aby ją złożyć - to jest sprawa zupełnie inna. Natomiast kontrasygnata nie podlega cofnięciu, nie podlega ocenie przez sąd, jest czynnością faktyczną i związaną z odpowiedzialnością polityczną premiera przed parlamentem, której prezydent przecież nie ponosi. Więc tutaj w ogóle o kontroli sądowej nie ma mowy - skomentowała Paprocka.

Małgorzata Paprocka stawia sprawę jasno. "Kuriozalne, niespotykane w historii"

Jak dodała, "kandydatura pana sędziego Wesołowskiego była drugą kandydaturą skierowaną przez Kancelarię Prezydenta", a cała sprawa "była przedmiotem korespondencji pomiędzy urzędami". - Więc doskonale w Kancelarii Premiera wiedziano, jakiego stanowiska ona dotyczy - podkreśliła Paprocka.

- Teraz próbują z tego wyjść w sposób absolutnie kuriozalny, niespotykany wcześniej w historii. A co najważniejsze - z perspektywy pana prezydenta - absolutnie nieskuteczny - podsumowała szefowa prezydenckiej kancelarii.