Ryszard Czarnecki i jego żona usłyszeli dwa zarzuty związane ze śledztwem w sprawie Collegium Humanum. Za zarzucane czyny małżeństwu grozi do 10 lat więzienia. Były europoseł zdążył już zabrać głos.

Po godz. 21:30 odbyła się konferencja prasowa Prokuratury Krajowej związana z zatrzymaniem Ryszarda Czarneckiego i jego żony, Emilii H. Prokurator Przemysław Nowak poinformował, że małżeństwu postawiono dwa zarzuty.

Zatrzymanie Ryszarda Czarneckiego. Były poseł i jego żona usłyszeli zarzuty

Chodzi o "powoływanie się przez podejrzanego w okresie od kwietnia 2019 r. do października 2023 r. na wpływy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych i żądania, a następnie przyjęcie od rektora Collegium Humanum – Pawła Cz. korzyści majątkowej w łącznej kwocie nie mniejszej niż 92 221 zł oraz korzyści osobistej w postaci uzyskania przez Emilię H. nierzetelnych dokumentów poświadczających ukończenie studiów podyplomowych na tej uczelni. W zamian podejrzany podejmował się pośrednictwa w załatwieniu dla uczelni pozytywnych decyzji, ocen i opinii, w tym zgody na utworzenie zagranicznej filii (przestępstwo z art. 228 § 4 i 1 k.k., art. 230 § 1 k.k. i inne)".

Drugi z zarzutów odnosi się do "podjęcia czynności, które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych w kwocie 92 221 zł (przestępstwo prania brudnych pieniędzy z art. 299 k.k.)”.

Zarówno Ryszard Czarnecki jak i Emilia H. nie przyznają się do winy. Jak wskazał rzecznik Prokuratury Krajowej, w czwartek przeprowadzono konfrontację podejrzanych z innymi uczestnikami postępowania.

Prokuratura przedstawiła ustalenia w sprawie Ryszarda Czarneckiego

Jak ustaliła prokuratura, rektor Collegium Humanum Paweł Cz. miał fikcyjnie zatrudnić Emilię H. na uczelni i przyznać jej stypendium naukowe. "Czynności te miały na celu pozorowanie legalności dokonywanych przelewów pieniężnych. W rezultacie, w okresie od stycznia 2022 r. do października 2023 r., Emilia H. otrzymała z Collegium Humanum łącznie kwotę 92 221 zł tytułem rzekomego wynagrodzenia za pracę" - wskazano w wydanym komunikacie.

Paweł Cz. miał wystawić nieprawdziwe dokumenty w postaci świadectw ukończenia przez Emilię H. studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration, Master of Business Administration oraz Master of Laws (LLM). Jak stwierdził prokurator, podejrzana nie odbyła jednak wskazanych studiów.

Ustalenia poczyniono w oparciu o materiał dowodowy w postaci "zeznań świadków, wyjaśnień podejrzanych, zabezpieczonej korespondencji mailowej, zapisów w systemie elektronicznym Collegium Humanum oraz dokumentacji dotyczącej podejrzanej Emilii H."

Ryszard Czarnecki i jego żona wychodzą za poręczeniem majątkowym. Grozi im do 10 lat więzienia

Prokurator Przemysław Nowak oznajmił, że wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego: 150 tys. zł wobec Ryszarda Czarneckiego i 50 tys. zł wobec Emilii H. Małżeństwo objęte zostanie również dozorem policyjnym. Otrzymało również zakaz kontaktu z określonymi uczestnikami postępowania.

Ryszard Czarnecki i Emilia H. znajdują się w grupie 47 podejrzanych w toczącym się śledztwie. Małżonkom grozi kara w postaci pozbawienia wolności do 10 lat.

Informacja o przedstawieniu zarzutów korupcyjnych Ryszardowi Cz.



Wczoraj funkcjonariusze CBA, na polecenie prokuratora ze śląskiego pionu PZ PK, zatrzymali byłego europosła Ryszarda Cz. oraz jego żonę Emilię H.

Do zatrzymania doszło w ramach wielowątkowego śledztwa dotyczącego…



— Prokuratura (@PK_GOV_PL) September 12, 2024

Wkrótce po konferencji prokuratury, w mediach społecznościowych Ryszarda Czarneckiego pojawił się nowy wpis.

"Dziękuję za wsparcie! Byliście ze mną w trudnym czasie" - napisał były europoseł.

Ryszard Czarnecki zawieszony w PiS

W czwartek na profilu rzecznika PiS Rafała Bochenka pojawiła się informacja, że Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka klubu. Decyzję podjąć miał sam Jarosław Kaczyński. Wcześniej pojawiło się oświadczenie prezesa PiS.

"Wszystko, co dzisiaj obserwujemy, w kontekście działania upolitycznionych służb państwowych, w tym prokuratury to kolejna, zaplanowana polityczno-medialna akcja mająca na celu odwrócić uwagę od przestępstw i nadużyć koalicji 13 grudnia" - czytamy w komunikacie.

Polityk wskazał również, że wszystkie sprawy, o których informują dziś media były badane już za czasu rządów Zjednoczonej Prawicy, gdyż wówczas Państwo Polskie "realizowało swoje zadania" także wobec osób z kręgów władzy.

"Wychodzimy z założenia, iż nie ma równych i równiejszych, nie ma świętych krów" - zaznaczył.

Kaczyński zapewnił też, że PiS zawsze był i nadal jest zwolennikiem wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości. Jak jednak stwierdził, muszą to czynić instytucje niezależne i obiektywne, a "dzisiaj niestety takich już nie ma".

Adwokat Ryszarda Czarneckiego Paweł Knap wyraził zgodę na posługiwanie się pełnymi danymi podejrzanego.