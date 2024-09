Michał K., prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, został w poniedziałek zatrzymany w Londynie, co potwierdziła Prokuratura Krajowa. Dwa dni wcześniej wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania, który - poza krajami Unii Europejskiej - obowiązuje także w Wielkiej Brytanii.

Śledczy zapowiadali, że we wtorek były szef RARS stanie przed sądem ekstradycyjnym. To właśnie na tym posiedzeniu - jak dowiedział się korespondent Polsat News w Brukseli Andrzej Wyrwiński - Michał K. nie zgodził się na dobrowolny powrót do Polski. To oznacza, że teraz na Wyspach ruszy procedura przymusowej ekstradycji.

Wkrótce więcej informacji.

wka / polsatnews.pl