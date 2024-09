- Jestem po konsultacjach z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Sprawa jest jasna. Będzie skierowanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w odniesieniu do pani Manowskiej - zapowiedział premier Donald Tusk. Sprawa ma związek z "przejęciem" przez I prezes Sądu Najwyższego Izby Pracy SN.

Od wtorku do czasu wyznaczenia przez prezydenta sędziego Sądu Najwyższego wykonującego obowiązki prezesa Izby Pracy tego sądu, pracą Izby Pracy kieruje I prezes SN Małgorzata Manowska - poinformował Sąd Najwyższy.

Część sędziów SN kwestionuje taką interpretację przepisów - według nich Izbą w tej sytuacji kieruje najstarszy stażem przewodniczący wydziału w tej Izbie, czyli sędzia Dawid Miąsik.

Obecna sytuacja w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN jest spowodowana faktem, że kadencja dotychczasowego prezesa tej Izby Piotra Prusinowskiego - sędziego wyłonionego jeszcze przez KRS sprzed zmian w 2018 r. - upłynęła 2 września.

Do sprawy odniósł się podczas wtorkowej konferencji premier Donald Tusk.

Premier o działaniach Małgorzaty Manowskiej. "Coś koszmarnego"

- Nie można uznać tego "zamachu" pani Manowskiej. Nikt przyzwoity i poważny, włącznie z sędziami, którzy zasiadają w tej Izbie, nie będzie respektował jej absolutnie bezprawnej decyzji o przejęciu kontroli nad tą Izbą - powiedział szef rządu.

- Będziemy starali się przekonać posłów wszystkich ugrupowań, żeby tych pieniędzy poszło znacznie mniej np. na Sąd Najwyższy. Mówię to szczególnie po kolejnym "zamachu" pani Manowskiej - stwierdził.

- Jestem po konsultacjach z ministrem sprawiedliwości. Sprawa jest jasna. Będzie skierowane podejrzenie o popełnieniu przestępstwa - zapowiedział.

- To coś koszmarnego, że na czele Sądu Najwyższego mamy kogoś, co do kogo mamy uzasadnione podejrzenie, że popełnił przestępstwo - dodał premier.

Donald Tusk stwierdził, że nie rozumie, dlaczego Małgorzata Manowska przejęła kontrolę nad Izbą Pracy w Sądzie Najwyższym.



- Nie wiem dlaczego. Prezydent Duda nie skorzystał ze swojego uprawnienia, aby wysłać do mnie propozycję nowego szefa Izby Pracy. Stało się coś bardzo dziwnego i złego - powiedział.

Miliardy złotych dla samorządów. Donald Tusk o szczegółach

Podczas konferencji premier oraz minister finansów Andrzej Domański przedstawili również zmiany, dzięki którym w 2025 roku do samorządów trafi o 25 miliardów złotych więcej.

- Minister Andrzej Domański wraz z reprezentantami samorządu lokalnego przygotowali propozycję, która dzisiaj została przyjęta na rządzie, na którą czekały wszystkie polskie samorządy przez długie miesiące, a właściwie lata - powiedział szef rządu na konferencji prasowej w Warszawie.

Podkreślił, że "dwie sprawy są bardzo spektakularne". - Po pierwsze, dzięki przyjętej przez nas zmianie, do samorządów terytorialnych w samym 2025 roku trafi o 25 mld zł więcej niż by trafiło, gdyby tej zmiany nie było - podkreślił.

- Ostrożne szacunki mówią, ze w ciągu najbliższych 10 lat samorządy otrzymają 345 mld zł więcej niż gdyby tej zmiany nie było - dodał.

- Do tego dochodzą też środki europejskie, których też by nie było, gdyby nie zmiana 15 października - przypomniał premier.

Według niego, mamy więc do czynienia z "pozytywnym przełomem". - Przychody samorządu nie będą zależne do kaprysów rządzących centralnie - dodał.

Szef rządu zapewnił, że kiedy rząd będzie planował obniżenie podatków, nie wpłynie to na finanse samorządów, ponieważ będą one naliczane od tzw. bazy podatkowej, a nie od podatków.

- Ten dzień przejdzie do historii polskiej samorządności i to w bardzo pozytywny sposób - ocenił Donald Tusk.

Wkrótce więcej informacji.