Wystawiono list gończy za Pawłem Szopą

Za Pawłem Szopą wydano list gończy, co przekazał Polsat News rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Zaledwie dzień wcześniej Sąd Okręgowy w Katowicach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni.

Za Pawłem Szopą wydano list gończy, co potwierdził Polsat News rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak.

W poniedziałek katowicki sąd okręgowy uwzględnił zażalenie prokuratora i aresztował twórcę "Red is Bad" na 90 dni. Rzecznik podkreślił, że było to konieczne, aby można było wydać list gończy i tym samym szybciej dotrzeć do Pawła Szopy.

Wydano list gończy za Pawłem Szopą

- Zgodnie z przepisami poszukiwać kogoś listem gończym można tylko w zakresie osoby wobec, której wydano postanowienie o aresztowaniu tymczasowym - powiedział Przemysław Nowak.

ZOBACZ: Michał K. zatrzymany. Prokuratura wprost o ekstradycji byłego szefa RARS

Pod koniec sierpnia prokuratura poinformowała, że Pawłowi Szopie i Michałowi K. postawiono zarzuty w sprawie Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Przemysław Nowak nie ujawnił szczegółów, mimo wydania listu gończego.

- Mogę podać tylko ogólnie, że jest to zarzut brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków celem osiągnięcia korzyści majątkowej - dodał.

ZOBACZ: Sprawa byłego szefa RARS. Prokuratura ujawniła, co mu grozi

Pełnomocnik Szopy Bartosz Lewandowski napisał w poniedziałek na platformie X, że o posiedzeniu prokuratury w sprawie aresztu dowiedział się z mediów. Z jego informacji wynika także, że sąd wydał orzeczenie na posiedzeniu niejawnym. "Pierwszy raz spotkałem się z sytuacją, w której Sąd nie zawiadamia obrońcy o terminie posiedzenia, na którym za zapaść postanowienie o pozbawieniu człowieka wolności" - podkreślił mecenas.

Tekst jest aktualizowany

WIDEO: Moment, na który czekało wojsko. F-35 z polską szachownicą Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl