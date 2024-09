- Obawiam się, że procedura ekstradycji to nie jest kwestia dni, ani nawet tygodni - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, komentując zatrzymanie byłego prezesa RARS Michała K. Jak dodał, trwa ona nieco dłużej niż w granicach UE. Odniósł się także do zastosowania aresztu wobec właściciela firmy "Red is Bad" Pawła Szopy. - Będzie wydany list gończy za nim - przekazał.