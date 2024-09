Przemysław Wipler w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

- To Konfederacja jest trzecia na podium, a chcemy być w pierwszej dwójce, by walczyć o prezydenturę. Jeśli Sławomir Mentzen wejdzie do drugiej tury, to będzie miał większe szanse na zwycięstwo niż kandydat Prawa i Sprawiedliwości - powiedział w poniedziałkowym "Graffiti" Przemysław Wipler, poseł Konfederacji. Chodzi o nadchodzące wybory prezydenckie. Sławomir Mentzen został oficjalnym kandydatem partii na prezydenta.

- My w chwili obecnej wciąż nie wiemy, kto będzie kandydatem PO. Są tam różne zwroty akcji możliwe, a w PiS nikt nie wie, kto to ma być - dodał poseł.

Marcin Fijołek zapytał swojego gościa o temat PKW i działanie partii. - Dobrze wiemy, co możemy, a czego nie możemy zgodnie z prawem wyborczym. Uczyliśmy się od najlepszych. Donald Trump rozpoczął swoją kampanię wyborczą ponad rok temu – podkreślił Wipler. Dodał, że Sławomir Mentzen "umie w kampanię wyborczą".

Tekst jest aktualizowany.