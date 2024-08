Konfederacja wybrała. Znamy nazwisko kandydata na prezydenta

- Sławomir Mentzen jest zdeterminowany i absolutnie gotowy do podjęcia walki wyborczej. Od początku rozmów wiadomo było, że będzie chciał rywalizować i w końcu uznano, że rezygnujemy z formuły prawyborczej i wystawiamy jednego kandydata - powiedział Interii Krzysztof Rzońca.

Później na platformie X dodał, że jest "to świetna decyzja, w duchu odpowiedzialności za rozwój Konfederacji".

Kandydatem @KONFEDERACJA_ w nadchodzących wyborach prezydenckich będzie @SlawomirMentzen, którego poparł dziś @krzysztofbosak!



To świetna decyzja, w duchu odpowiedzialności za rozwój Konfederacji! Rośniemy w siłę! #Mentzen2025 — Krzysztof Rzońca (@KrzysztofRzonca) August 13, 2024

Sławomir Mentzen kandydatem Konfederacji na prezydenta

Deklaracja o wystawieniu w wyścigu prezydenckim Sławomira Mentzena pojawiła się kilka godzin po tym, jak o zaskakującej wyborczej propozycji dla Prawa i Sprawiedliwości mówił dziennikarce Polsat News jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak.

- Jeśli będą możliwe prawybory na całej szeroko pojętej suwerennościowej, patriotycznej prawicy, jestem gotów rywalizować w takich wyborach - zapowiedział wicemarszałek Sejmu.



Teraz okazuje się, że propozycja, mimo wskazania Mentzena, wciąż jest na stole, a Konfederacja będzie dążyła do wyłonienia jednego prawicowego kandydata, który mógłby w II turze pokonać oponenta, wywodzącego się najprawdopodobniej z Platformy Obywatelskiej.

Prawica zjednoczy się w walce o fotel prezydenta?

Niewykluczone zatem, że dojdzie do walki wewnątrz samej Konfederacji, choć wariant ten, jak uważa Krzysztof Bosak, jest mało prawdopodobny, gdyż nie sądzi on, by główna siła opozycyjna - PiS - zgodziła się na prawybory na prawicy.

Jak mówił wicemarszałek Sejmu, jeśli ugrupowania konserwatywne będą szły do wyborów prezydenckich osobno, nie stanie od do konkurencji z Mentzenem, ale będzie namawiał wszystkich działaczy Konfederacji do jego szerokiego poparcia.

- Potrzebujemy kandydata wyrazistego, który przedstawi kontralternatywę programową do tego, co pokażą inni. Sławomir Mentzen bez wątpienia jest do tego zdolny. Jest dobrym, sprawnym, pełnym energii politykiem i biznesmenem, który pokaże alternatywę programową - konserwatywną i prorynkową - wskazał polityk w rozmowie z Moniką Miller.

Kim jest Sławomir Mentzen?

37-letni Sławomir Mentzen zasiada w Sejmie zaledwie od niespełna roku. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych, wpisano go także na oficjalną listę doradców podatkowych. Jego polityczna działalność rozpoczęła się w 2007 r., kiedy to wstąpił do Unii Polityki Realnej.

W 2018 r. bezskutecznie ubiegał się o fotel prezydenta Torunia, zaś rok później nie uzyskał mandatu do Parlamentu Europejskiego. Mentzen jest autorem programu gospodarczego ugrupowania Konfederacja Wolność i Niepodległość, koalicji, która została zarejestrowana w 2019 r.

W 2023 r. został najpopularniejszym na TikToku polskim politykiem, do czego przyczyniły się zamieszczane przez niego materiały na temat m.in. Polskiego Ładu. W ostatnich wyborach parlamentarnych kandydował z okręgu warszawskiego.