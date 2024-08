Sławomir Mentzen został wskazany przez Radę Liderów jako kandydat Konfederacji w wyborach na prezydenta RP w 2025 r. Informację taką podano we wtorek na oficjalnym profilu partii w mediach społecznościowych.

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich 2025 miał być wybrany w prawyborach. Ugrupowanie nie mogło się jednak porozumieć w tej sprawie, dlatego o wszystkim zadecydowały władze Konfederacji. Ich decyzja została ogłoszona za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rada Liderów wskazała Sławomira Mentzena, jako kandydata Konfederacji w wyborach na Prezydenta RP, które zostaną przeprowadzone w 2025 roku. pic.twitter.com/xkdboV2ME0 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) August 20, 2024

Sławomir Mentzen wybrany na kandydata Konfederacji. Polityk zostanie prezydentem?

W ubiegłym tygodniu jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak zaproponował, aby partie i środowiska prawicowe wspólnie wybrały jednego kandydata na prezydenta, który mógłby stanąć w szranki w II turze z kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Wówczas, jak stwierdził Bosak, chętnie wziąłby on udział w prawyborach. W przeciwnym razie, gdyby do porozumienia nie doszło, jako kandydata samej Konfederacji rekomendowałby właśnie Mentzena.

- Jeżeli będziemy skazani na międzypartyjną rywalizację już w I turze, będę namawiał członków Rady Liderów do tego, żeby poprzeć Sławomira Mentzena, żeby to on reprezentował Konfederację w wyborach prezydenckich, żeby rywalizował wówczas z kandydatem, którego wystawi PiS - zapewniał.

Jednocześnie wicemarszałek Sejmu stwierdził, że do wyklarowania sytuacji na prawicy powinno dojść jak najszybciej, wyrażając przekonanie, że PiS raczej nie będzie zainteresowane wyłonieniem jednej osoby reprezentującej prawicę, a bez partii Jarosława Kaczyńskiego proponowane porozumienie nie będzie mieć sensu.

Sondaż. Tak głosowaliby wyborcy Konfederacji w II turze

W ostatnim sondażu Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu wyborcy Konfederacji zadecydowali, że gdyby ich kandydat nie dostał się II tury wyborów prezydenckich, wówczas najwięcej z nich zagłosowałoby na byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Na drugim miejscu uplasował się natomiast marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a na trzecim - były szef MON Mariusz Błaszczak.

Najmniej popularny na prawej stronie polskiej sceny politycznej jest premier Donald Tusk, którego zadeklarowało się poprzeć w drugiej turze zaledwie 0,52 proc. wyborców Konfederacji.

15,65 proc. nie oddałoby swojego głosu na żadnego z najpopularniejszych polityków.

Badanie zrealizowano przez Instytut Badań Pollster w dniach 8-9 sierpnia 2024 r. na próbie 1001 dorosłych Polaków.