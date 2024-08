Dolce & Gabbana poinformowała o nowym zapachu, w całości dedykowanym psom, który już niebawem pojawi się w ich ofercie. Perfumy są inspirowane miłością założyciela marki Domenico Dolce do swojego pupila o imieniu Fefé - tak też nazywa się nowy produkt.

Dolce & Gabbana stworzył perfumy dla psów

Jak poinformowano na stronie internetowej, zapach "łączy świeże i delikatne nuty ylang ylang, piżma i drzewa sandałowego". - To delikatny i otulający zapach stworzony z myślą o zabawnej rutynie pielęgnacyjnej - powiedział właściciel domu mody.

Perfumy można zamówić w przedsprzedaży za 99 euro, czyli około 500 złotych. Do chętnych klientów flakony mają dotrzeć 16 sierpnia. Dodatkowym atutem produktu ma być jego opakowanie. "Ten zapach mieści się w eleganckiej, zielonej, lakierowanej szklanej butelce, ozdobionej czerwoną metalową nakrętką i łapą pokrytą 24-karatowym złotem" - wskazuje D&G.

Perfumy dla psów są szkodliwe?

Perfumy dla psów uzyskały certyfikat Safe Pet Cosmetics, niezależnej organizacji weterynaryjnej we Włoszech, który potwierdza bezpieczeństwo produktu dla zwierząt. Eksperci nie są jednak przekonani, czy to dobry pomysł.

- To korzyść tylko dla właścicieli, a nie dla psów - powiedział w rozmowie z "New York Times" Daniel Mills, profesor weterynaryjnej medycyny behawioralnej na Uniwersytecie Lincoln w Anglii. Jak wskazał, psy mają fantastyczny węch, a zaburzenie ich naturalnego zapachu może powodować poważne problemy.

Niektóre olejki, takie jak lawenda, mogą działać uspokajająco na zwierzęta, co przydaje się np. podczas ich transportu. Ale inne zapachy, takie jak piżmo, mogą negatywnie wpływać na funkcje fizjologiczne psa.

- Psy w dużym stopniu polegają na węchu, aby poruszać się po świecie, który jest wypełniony subtelnymi sygnałami zapachowymi od innych psów, ludzi, jedzenia i potencjalnych zagrożeń - stosowanie silnych zapachów może je maskować. Jest też możliwe, że inne psy błędnie go zidentyfikują, co może prowadzić do agresji lub odrzucenia. Ogólnie rzecz biorąc, to bardzo zły pomysł - wyjaśnił.

Perfumy dla psów zwiększają też ryzyko, że opiekunowie nie zauważą ich problemów zdrowotnych, opóźniając tym samym proces leczenia. - Jeśli twój pies nieprzyjemnie pachnie, może to być spowodowane chorobą skóry lub innymi problemami zdrowotnymi. Skonsultuj się więc z weterynarzem w celu uzyskania pomocy - apeluje w rozmowie z dziennikiem Anna Judson, prezes Brytyjskiego Towarzystwa Weterynaryjnego.