Jedna z sieci handlowych postanowiła wprowadzić zaskakujące rozwiązanie - wózki sklepowe dla psów. Sklep chce w ten sposób umożliwić klientom zrobienie zakupów z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa pupilom. Na razie taka opcja została wprowadzona w trzech hipermarketach Auchan, a wózki są dostępne w dwóch opcjach: dla zwierząt ważących do 10 i do 25 kg.

Sieć sklepów Auchan Polska ogłosiła, że umożliwia właścicielom psów zrobienie zakupów z większym pupilem. Od teraz klienci będą mogli skorzystać z wózków dla czworonogów.

Auchan wprowadza wózki dla psów

Na razie firma udostępniła taką opcję w trzech lokalizacjach. Klienci mogą korzystać i testować nowe wózki w Auchan: Komorniki, Swadzim i Bukowska w Poznaniu.

W komunikacie podkreślono, że wózki dla psów są dostępne w dwóch opcjach, dla zwierząt ważących do 10 i do 25 kg. Po każdym użyciu wózek ma być dezynfekowany. Zadeklarowano również, że każdorazowo będą czyszczone maty, którymi wózek jest wyściełany.

Psy i zwierzęta mogą przebywać na terenie sklepu

Auchan, jak wiele innych sklepów, pozwala na zrobienie zakupów w towarzystwie pupila, jednak wózki dla psów są nowością na polskim rynku.

Do hipermarketów należących do sieci mogą być wprowadzone psy towarzyszące osobom niewidomym i niepełnosprawnym. Można również zrobić zakupy z małym psem i innymi zwierzętami, ale pod warunkiem, że są one wnoszone na rękach, w koszykach lub nosidłach.

W przypadku małych zwierząt właściciele nie mogą puszczać ich na teren hali sprzedaży. Ponadto muszą zadbać o to, aby zwierzęta nie zakłócały innym klientom spokoju podczas robienia zakupów i nie zbliżały się do żywności.