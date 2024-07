Daniel Obajtek stawił się we wtorek przed komisją śledczą ds. afery wizowej. Wcześniej trzy razy, mimo wezwań, nie pojawił się na przesłuchaniach. Były prezes Orlenu tłumaczył się prowadzeniem kampanii przed wyborami do PE.

Posiedzenie komisji rozpoczęło się po godz. 10. Obajtek podał swoje dane, potem złożył przyrzeczenie, a następnie został pouczony o przysługujących mu prawach.

Daniel Obajtek przed komisją śledczą ds. afery wizowej

Europoseł PiS poprosił na wstępie o możliwość swobodnej wypowiedzi. Przewodniczący komisji Marek Sowa wyraził zgodę.

- Nie ja powinienem tu dzisiaj siedzieć. Prezes Orlenu nie zajmował się nielegalnymi imigrantami - rozpoczął Obajtek. Powołując się na komunikat Orlenu z 2024 roku, podkreślał, że koncern nie ma wpływu na zatrudnianie pracowników.

Były prezes Orlenu stwierdził w pewnym momencie, że przewodniczący komisji powinien wezwać na przesłuchanie szefa Hyundaia. - Proszę bez osobistych wycieczek. Nie będzie pan pouczał komisji, kogo ma wezwać na świadka - zareagował Marek Sowa. Pouczył Obajtka, by w trakcie swej wypowiedzi odnosił się jedynie do tematu posiedzenia. Między byłym prezesem Orlenu a Markiem Sową wywiązała się dyskusja.

Szef komisji zapytał, czy Obajtek zapłacił już kary za niestawienie się na poprzednich przesłuchaniach. - Mam prawo się odwołać. Korzystam ze swoich praw - odparł były prezes Orlenu.

Zadawanie pytań przez przewodniczącego przerwał jeden z członków komisji. - Jeszcze jedna taka sytuacja i będzie pan obserwował posiedzenie w innym budynku - zareagował Sowa.

Daniel Obajtek nie wytrzymał: Ja nie wprowadziłem żadnego migranta

Daniel Obajtek mówił, że inwestycja Olefiny III kosztowała około 25 mld złotych, choć pierwotny koszt wynosił 13,5 mld złotych. - Zadając mi pytania o bieżący stan inwestycji pokazuje pan, że nie ma pan o niej pojęcia - zwrócił się do Marka Sowy świadek. Polityk powiedział również, że nie zna osobiście jednego z dyrektorów w Orlenie Marcina Kopera.

Polityk pytany był także o miasteczko pracownicze w okolicach Płocka. - Ile dałby pan gwiazdek za ten hotel, który jest tu wyświetlony? - zakpił Marek Sowa, spoglądają na zdjęcia baraków pokazane na sali obrad.

- Najlepiej zaorać wszystkie inwestycje i podpisać umowy z niemieckimi firmami na dostawę petrochemii do Polski albo wprowadzić masowo migrantów do Polski. Ja nie wprowadziłem żadnego migranta do Polski - odpowiedział zirytowany Obajtek.

Tekst jest aktualizowany.