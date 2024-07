Kolejny termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa wyznaczono na środę 10 lipca. Wciąż jednak nie wiadomo, czy lider Suwerennej Polski się na niej pojawi, ponieważ przed poprzednimi próbami jego przesłuchania przedkładał zwolnienie lekarskie.

Wiceprzewodniczący komisji Tomasz Trela poinformował na antenie TOK FM, że choć polityk odebrał wezwanie, to do tej pory nie wpłynęło żadne nowe zwolnienie. Jego zdaniem były minister sprawiedliwości i prokurator generalny ma teraz "dwie drogi". - Przyjść na godz. 10 i składać zeznania, chyba że stan zdrowia mu nie pozwala, to wtedy przedłożyć kolejne zaświadczenie lekarskie - powiedział. Drugą możliwością jest przedstawienie kolejnego zwolnienia lekarskiego od razu.

ZOBACZ: Ważny świadek przed komisją ds. Pegasusa. Zeznaje E. Pińciurek, główna księgowa

Trela nie wykluczył także, że komisja może wystąpić do lekarzy z wnioskiem o informację, kiedy Ziobro będzie mógł składać zeznania. - Nam zależy, by świadek złożył zeznania, a nie na tym, żeby świadka ciągle zapraszać - podkreślił.

Zbigniew Ziobro a komisja ds. Pegasusa. "Będzie przesłuchiwany nie raz"

W jego ocenie do przesłuchania Ziobry dojdzie prędzej czy później, ponieważ jest on jednym z najważniejszych, z punktu widzenia pracy komisji, świadków.

- Był jednoosobowym dysponentem Funduszu Sprawiedliwości. I to on decydował, co, kiedy i na co można wydawać. (...) Nie wyobrażam sobie przygotowania końcowego raportu bez głównego dysponenta Funduszu Sprawiedliwości. Tym bardziej że każdy świadek mówił: to nie on decydował, to decydowała góra - wskazywał Trela.

ZOBACZ: Komisja śledcza ds. Pegasusa. Przesłuchanie Mikołaja Pawlaka

Jak dodał, do zbadania przez komisję jest zarówno wątek zakupów, jak i wątek operacyjny. - Myślę, że Ziobro nie raz będzie przesłuchany - podsumował.

Przypomnijmy, że komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r.