Joanna Mucha opublikowała zdjęcie, które wykonała na chwilę przed operacją. Wiceminister edukacji poinformowała, że lekarze cudem uratowali jej życie. Posłanka KO podkreśliła, że zwlekała z badaniami profilaktycznymi, dzięki którym jednak wykryto by jej chorobę znacznie wcześniej.

W poniedziałek wiceminister edukacji z Polski 2050 Joanna Mucha dodała na swoje konto na Facebooku fotografię ze szpitala. "To zdjęcie z piątku jedenaście dni temu, przed operacją. Zdjęcia z kolejnych dni nie nadają się do publikacji" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

"Jedenaście dni bólu i cudem odzyskane życie. Lekarzom będę wdzięczna do końca tego nowego, odzyskanego" - dodała.

Joanna Mucha przeszła pilną operację. Apeluje do obserwatorów

Joanna Mucha wyjaśniła, że przeszła pilną operację, jednak gdyby wykonała badania zostałaby wcześniej zdiagnozowana. "Przez trzy miesiące wybierałam się na badania profilaktyczne i się nie wybrałam. A w tych badaniach wszystko byłoby widoczne i nie trzeba byłoby kroić w trybie ostrym" - napisała.

Posłanka zwróciła się z ważnym apelem do odbiorców. "Proszę Was, błagam na wszystko, nie odkładajcie badań profilaktycznych, naprawdę warto je zrobić, naprawdę nic nie jest ważniejsze, naprawdę to może uratować życie" - podkreśliła.