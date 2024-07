- To była strategia Orlenu - tak Daniel Obajtek odniósł się do pytania o głośne kartki z napisem "awaria", które pojawiały się na stacjach koncernu w trakcie kampanii przed wyborami do parlamentu. Jak mówił były prezes Orlenu, "nie tylko on" odpowiadał za takie działania. - Opozycja i niektóre media twierdziły, że w Polsce zabraknie paliw. Wywołali sztuczną panikę - ocenił Objatek.