- Nie jestem najlepszą osobą do recenzowania działalności Suwerennej Polski. Przez 8 lat naszych rządów mieliśmy do czynienia z szorstką przyjaźnią między mną a środowiskiem Zbigniewa Ziobro - powiedział Piotr Gliński w "Graffiti" na pytanie o "tajny list" Jarosława Kaczyńskiego do byłego ministra sprawiedliwości. - Nie mam pojęcia czy w tym przypadku przekroczono standardy - dodał Gliński.

Na poniedziałek zaplanowane jest przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Lider Suwerennej Polski najprawdopodobniej nie stawi się na przesłuchaniu.

Marcin Fijołek rozpoczął rozmowę z byłym wicepremierem, ministrem kultury w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy od "tajnego" listu Jarosława Kaczyńskiego przed wyborami w 2019 r. do Zbigniewa Ziobro "o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej". O sprawie pisze poniedziałkowa "Gazeta Wyborcza".

"Tajny" list Kaczyńskiego. Gliński: Była szorstka przyjaźń

- Nie jestem najlepszą osobą do recenzowania działalności Suwerennej Polski. Jak pan wie przez 8 lat naszych rządów mieliśmy do czynienia z szorstką przyjaźnią między mną a środowiskiem Zbigniewa Ziobro. Byłem także wielokrotnie atakowany przez pana Ziobro - odparł prof. Gliński na pytanie o "tajny list" Kaczyńskiego.



List miał zostać znaleziony przez ABW w marcu br. w mieszkaniu posła Suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. W latach 2019-23 Romanowski, jako wiceminister sprawiedliwości, był odpowiedzialny za dysponowanie pieniędzmi z tego funduszu".

"Zwracam się do Pana Ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej i jednocześnie zakazanie osobie odpowiedzialnej za dysponowanie środkami Funduszu przekazywania jakichkolwiek sum w trakcie kampanii lub też formułowania zobowiązań dotyczących przekazywania takich sum w przyszłości" - cytuje gazeta list.

- Czy w liście, o którym pisze "GW" prezes Kaczyński nie przewidział przypadkiem "fatalnych skutków z punktu widzenia kampanii, jak i jej rozliczenia przed PKW" dla obozu prawicy? Czy tamte słowa Kaczyńskiego nie odbijają się teraz czkawką? - zapytał Marcin Fijołek.

Piotr Gliński atakuje Rafała Trzaskowskiego

- Nie znałem tej kwestii. Natomiast jest prawdą, że politycy wszystkich opcji w trakcie kampanii wyborczych szukają różnych źródeł wsparcia. Poprzednie wybory parlamentarne zostały rozstrzygnięte przy ogromnym wsparciu biznesu zagranicznego - powiedział Gliński.

I jak przekonywał "Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego był wspierany m.in. przez niemieckie fundacje". - Niestety w polityce tak bywa, że nie wszystko jest do końca jasne i przejrzyste - dodał były wicepremier.

- Nie mam pojęcia czy w przypadku Suwerennej Polski standardy zostały przekroczone. Nie zajmowałem się tym nigdy - dodał.

- Czy ten list nie jest dowodem, że zrobiliście za mało jako środowisko polityczne w kwestii rozliczeń tej sprawy 4-5 lat temu - dopytywał dziennikarz Polsat News.

- W polityce nie wszystko jest jasne i logiczne, zwłaszcza jeśli duże ugrupowanie musi dyscyplinować frakcje i radykalne, jak to było w przypadku partii Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobro, jest niezwykle trudne. Mobilizowanie skrajnego elektoratu odbywa się kosztem polityków centrowych, takich jak ja - podkreślił poseł PiS.

Rozliczenia PiS. Gliński: Protestuję

W dalszej części Marcin Fijołek zapytał prof. Glińskiego o sprawę rozliczeń Zjednoczonej Prawicy.

- Protestuje przeciwko takiej narracji. To wpuszczanie do życia publicznego jadu i budowanie polityki na emocjach, gdy dowody na łamanie prawa są żadne - powiedział poseł PiS.

- To skandal, za który odpowiada Donald Tusk i minister Adam Bodnar. To wszystko po to, by nas przestraszyć jako społeczeństwo - dodał poseł PiS, wskazując na medialne doniesienia na temat listu ks. Michała Olszewskiego, w którym opisał on, jak źle miał być traktowany w areszcie. "ABW w stosunku do ks. Michała Olszewskiego stosuje niewybredne metody" - czytamy w tygodniku "Sieci".

- Więzień polityczny, który jest trzymany w kajdankach, jest budzony co godzinę... To przypomina najczarniejsze metody z czasów stalinowskich - powiedział Gliński.

Polityk nie zgodził się ze stwierdzeniem Marcina Fijołka, że decyzję o tymczasowym aresztowaniu księdza Olszewskiego podjął konkretny sąd, mówiąc, że "są one w Polsce upolitycznione".

- Podobnie jest z prokuraturą, przejętą nielegalnie, na co zgody nie wydał prezydent Andrzej Duda. Obecna władza łamie prawo, przejęła TVP, by manipulować ludźmi - przekonywał.

Sprawa Muzeum II Wojny Światowej

W "Graffiti" nie zabrakło także tematu spory o wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dyrekcja muzeum, którym od kwietnia zarządza prof. Rafał Wnuk, poinformowała we wtorek o planowanych i wprowadzonych zmianach w wystawie głównej, która ma powrócić do stanu z 2017 r. Chodziło m.in. o usunięcie z wystawy portretu o. Maksymiliana Kolbego, a także wielkoformatowej fotografii rodziny Ulmów.

Decyzja spotkała się z ogromną krytyką zarówno ze strony polityków w tym m.in. wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz opinii publicznej. W piątek w Gdańsku i Warszawie odbyły się protesty przeciwko zmianom. Wzięło w nich udział kilkadziesiąt osób.

W sobotę Muzeum II Wojny Światowej poinformowało, że do ekspozycji stałej zostaną włączeni o. Maksymilian Kolbe i rodzina Ulmów. "Widzimy, że istnieje taka społeczna potrzeba" - przekazało muzeum podkreślając, że postacie "zostaną zaprezentowane w sposób godny, rzetelny i zgodny z najnowszymi badaniami".

- Czy to kończy sprawę? - zapytał dziennikarz Polsat News.

- Trudno mieć zaufanie do osób, które zdecydowały się na tak arogancki ruch. Chciały pokazać, że mogą pozwolić sobie na wszystko - stwierdził Gliński.

Sprawa sejmiku małopolskiego

Prof. Gliński został także zapytany o sprawę wybory Łukasza Kmity na marszałka małopolskiego. W poniedziałek ma dojść do kolejnej próby głosowania. Kmita, popierany przez prezesa PiS, nie może uzyskać większości od kilku tygodni, ze względu na bunt części polityków Prawa i sprawiedliwości.

- Czy to nie dowód na utratę kontroli nad partią przez Jarosława Kaczyńskiego? - zapytał Fijołek.

- Bywają czasami osoby, które nie rozumieją polityki czy dobra publicznego. Jeżeli ktoś uważa swoje prywatne powody za ważniejsze robi bardzo źle - odparł poseł PiS.

- Apeluję do kolegów i koleżanek z Małopolski. Nie można zapominać, że Polska jest najważniejsza. Nie możemy dopuścić, by wpadła w ręce Donalda Tuska i jego ludzi - wskazał.

