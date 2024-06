Zbigniew Ziobro zamieścił w środę wpis na platformie X nt. posiedzenia komisji śledczej ds. Pegasusa zaplanowanego na 1 lipca. Jak wskazał, jego stan zdrowia nie pozwala mu jeszcze na stawienie się na przesłuchaniu, dlatego wezwanie nazwał "prymitywną prowokacją" i "zwykłym, obrzydliwym nękaniem". Przypomniał, że bardzo zależy mu na tym, by złożyć zeznania. "Tylko muszę wrócić do sił" - napisał.

"Komisja śledcza dobrze wie, że po wykryciu u mnie rozległego raka przełyku i węzłów chłonnych żołądka przeszedłem skomplikowaną operację i kontynuuję leczenie" - napisał.

Zbigniew Ziobro: Zwykłe, obrzydliwe nękanie

O ciężkiej chorobie Ziobry wiadomo już od pewnego czasu. Obecnie polityk częściowo wycofał się z działania na rzecz Suwerennej Polski, której jest liderem, a pojawiły się rozmowy o tym, że ma on zostać zastąpiony przez żonę, Patrycję Kotecką-Ziobro. O swojej chorobie mówi już od dawna. Obecnie ogranicza się do okazjonalnego komentowania wydarzeń w kraju.

"W kancelarii Sejmu od tygodni jest moje zwolnienia lekarskie obejmujące okres do 7 lipca. Wezwanie mnie na 1 lipca i zaangażowanie policji to prymitywna prowokacja i zwykłe, obrzydliwe nękanie (zresztą zgodnie z prawem do doręczeń policja może być używana wyłącznie w sytuacjach „niezbędnej konieczności” w pierwszej kolejności powinna korzystać z drogi pocztowej)" - napisał polityk. W połowie czerwca Ziobro deklarował swoją wolę pojawienia się na posiedzeniu w tym terminie.

Z. Ziobro o stawieniu się przed komisją śledczą: "Tylko muszę wrócić do sił"

Zbigniew Ziobro przekazał, że podtrzymuje swoje wcześniejsze publiczne oświadczenia o tym, że chce stanąć przed komisją. - Nawet jak znajdę się w stanie paliatywnym, to daję słowo honoru, że będę się domagał stanięcia przed tą komisją. Jak będzie trzeba do przyjdę do Sejmu nawet o kulach - mówił pod koniec maja w wywiadzie z Polsat News.

"Tylko muszę wrócić do sił a komisja w swoich działaniach winna respektować obowiązujące prawo" - dodał w swoim wpisie.