- Decyzja przed nami, natomiast ja wielokrotnie startowałem w ważnych wyborach i nigdy nie zabrakło mi determinacji - to jest najważniejsze, bo ona będzie bardzo potrzebna. I oczywiście, że Campus Polska jest wydarzeniem całkowicie niezależnym od partii politycznych i polityki, ale rozpoczyna zawsze sezon polityczny - padają często ważne deklaracje polityków. Dużo się będzie na Campusie działo - powiedział Rafał Trzaskowski, zapytany przez Monikę Miller z Polsat News o możliwość wystartowania w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

Rafał Trzaskowski odpowiada na pytanie o start w wyborach prezydenckich

Prezydent Warszawy wraz z Barbarą Nowacką i Adamem Szłapką, wziął udział w konferencji prasowej dotyczącej Campusu Przyszłości, którego czwarta edycja wystartuje w sierpniu w Olsztynie.

- Nie jest to moment, żeby rozpoczynać jakąkolwiek kampanię. Ale na jesieni Koalicja Obywatelska będzie podejmować ostateczne decyzje, a ja zawsze mówiłem o tym, że mi determinacji nigdy nie zabraknie, a bycie kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to największy zaszczyt i ukoronowanie ambicji, jaki można sobie wyobrazić - stwierdził.

Wybory prezydenckie 2025. "Rafał jest absolutnie najlepszym kandydatem"

Barbara Nowacka odnosząc się do pytania dziennikarki Polsat News nazwała Rafała Trzaskowskiego "kompetentnym i odważnym politykiem z wizją" i choć zaprzeczyła, by Campus Polska był miejscem na kampanię polityczną, wyraziła przekonanie, że jego uczestnicy będą mieli okazję do zastanowienia się nad przyszłym wyborem.

- Mam nadzieję, że będzie to moment, w którym młodzi pomyślą o tym, jakiego chcą mieć prezydenta: czy będzie to prezydent odważny, światły, progresywny, postępowy, podpisze się pod ich żądaniami, czy nie - mówiła minister edukacji.

- Rafał jest absolutnie najlepszym kandydatem, ale na Campusie będziemy rozmawiać o przyszłości i wszystkie osoby, które są na Campusie Przyszłości myślą w kategoriach Polski przyszłości i tym, jak chcieliby sobie ją wyobrazić - wtórował Adam Szłapka.

Campus Polska miejscem ważnych deklaracji

Rafał Trzaskowski podkreślił, że Campus Polska Przyszłości nie będzie częścią kampanii politycznej. - To nie jest przedsięwzięcie, żeby jakieś decyzje na nim zapadały - stwierdził.

Niemniej Barbara Nowacka wyraźnie zaznaczyła, że podczas trzech dotychczasowych edycji wydarzenia padały "liczne deklaracje polityczne dotyczące programów i współpracy". - Sam Campus będzie trudny, bo będziemy konfrontowani z trudnymi pytaniami młodzieży, która jest dociekliwa i bezkompromisowa - orzekła minister.

Campus Polska Przyszłości odbyć ma się w dniach 23-29 sierpnia. Weźmie w nim udział 1300 osób z Polski i 100 z zagranicy. Jednym z gości specjalnych będzie białoruska działaczka polityczna Swiatłana Cichanouska.