Po ostatnich upalnych dniach, przed nami znaczne ochłodzenie. Od rana pogoda w Polsce jest zmienna, ale nie brakuje miejsc, gdzie pada deszcz. Na północnym wschodzie kraju opady są silniejsze i tam czasami przechodzą również burze, ale niezbyt gwałtowne.

Jak podaje IMGW, "Polska jest w zasięgu przemieszczającego się niżu znad Bałtyku w kierunku południowej Finlandii. Na wschodzie zalega chłodny front atmosferyczny, zaś nad zachodnią Polskę dociera strefa frontu okluzji. Ciepła zwrotnikowa masa powietrza wypierana jest przez chłodniejsze powietrze polarne morskie".

W ciągu dnia zagrzmieć może niemal wszędzie. Tylko w pasie od Pomorza Gdańskiego, Warmii i Mazur po pogranicze Górnego Śląska i Małopolski rozciągać ma się pas lepszej pogody, gdzie burze albo będą słabe i rozproszone, albo w ogóle nie wystąpią.

Najsilniejszych nawałnic można się spodziewać na południowym wschodzie kraju, w większości Podkarpacia, na południu Lubelszczyzny i w Małopolsce (powiat gorlicki), gdzie do godz. 21 będą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami.

Dużym zagrożeniem będą kumulacje opadów do 35-45 mm, a nawet więcej. Lokalnie nie można też wykluczyć bardzo silnych porywów wiatru aż do 100 km/h oraz gradu o średnicy 3-4 cm. Istnieje ryzyko utworzenia się większych układów burzowych.

"Burzom będą towarzyszyć opady deszczu, od 20 mm na zachodzie do 45 mm na wschodzie kraju. Lokalnie zwłaszcza na wschodzie kraju grad. Temperatura maksymalna od 19 st. C nad morzem do 28 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru od 80 km/h do 100 km/h" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ostrzeżenia IMGW dla pozostałych województw. Burze i silne opady deszczu

Od województwa zachodniopomorskiego i zachodniej części województwa pomorskiego po województwo dolnośląskie, opolskie i zachód śląskiego oraz od środkowej i południowej Małopolski po południe Podlasia będą dziś obowiązywać alerty niższego, pierwszego stopnia. Jak podaje IMGW, burzom towarzyszyć mają tam ulewy do 15-35 mm, lokalnie grad i porywy wiatru do 80-85 km/h.

Według prognoz szczytu aktywności groźnych zjawisk atmosferycznych należy spodziewać się w okolicach godzin popołudniowych. Wieczorem pogoda ma się stopniowo poprawiać. W nocy jednak wciąż można spodziewać się słabszych opadów deszczu, silnego wiatru oraz burz w zachodniej, częściowo środkowej i południowo-wschodniej Polsce.

Bilans burz w Polsce

Minionej nocy strażacy musieli interweniować ponad dwa tys. razy. Starty wciąż są szacowane, ale to, co wydarzyło się m.in. w gminie Twardogóra przeszło najśmielsze oczekiwania mieszkańców. Grad, który tam spadł, miał średnicę blisko czterech centymetrów.

W dolnośląskim Drągowie w gminie Twardogóra burza z intensywnym gradobiciem zniszczyła elewacje i okna.

- Mieliśmy ponad 70 zgłoszeń. Od godzin popołudniowych usuwaliśmy skutki frontu burzowego, który przeszedł przez nasz powiat - mówił na antenie Polsat News starszy kapitan Bartłomiej Sztuka z PSP w Oleśnicy.

Na terenie całej Polski w niedzielę strażacy odnotowali 2134 zdarzenia związane z usuwaniem skutków silnego wiatru oraz podtopień budynków i ulic. Najwięcej interwencji było w województwie wielkopolskim - 622, pomorskim - 280, śląskim - 260, łódzkim - 228, opolskim - 176, dolnośląskim - 139, kujawsko-pomorskim - 123.

Na terenie kraju odnotowano 138 zgłoszeń dotyczących uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jak informuje IMGW, w województwie śląskim w związku z bardzo intensywnymi opadami deszczu stany wody na czterech stacjach hydrologicznych osiągnęły stan ostrzegawczy, a na jednej stan alarmowy.