Uszkodzone dachy i elewacje, wybite szyby, zniszczone uprawy - to tylko niektóre skutki potężnej nawałnicy i gradobicia, jakie nawiedziły gminę Dynów (woj. podkarpackie). Mieszkańcy liczą straty w dziesiątkach tysięcy złotych, a samorząd zapowiada pomoc poszkodowanym.

Mieszkańcy gminy Dynów (woj. podkarpackie) liczą straty po nawałnicy i gradobiciu. Kule lodu podziurawiły dachy domów i elewacje, ogołociły też hektary upraw na polach.

Gradobicie w gminie Dynów. Nawałnica uszkodziła około 700 domów

- Pojawiły się czarne chmury, zaczął padać deszcz, wiatr rozpędził się pewnie do 100 km/h, a potem spadały kule gradu, niektóre wielkości piłek do tenisa. Trwało to może 25 minut – opowiada mieszkaniec Harty w gminie Dynów Wacław Balawender.

Jego dom jest jednym z wielu, które uszkodziła sobotnia nawałnica. - Podziurawiony dach, elewacja, rynny, zniszczone panele fotowoltaiczne i trzy samochody. Sąsiedzi stracili 20 hektarów kukurydzy, kolega miał 30 ha – wylicza straty.

- W Harcie nie ma domu, który by nie ucierpiał. Zniszczone są pokrycia dachowe, elewacje albo okna – mówi wójt Dynowa Wojciech Piech. Nawałnica zniszczyła też budynki w Ulanicy i Bachórzu. W sumie około 700 domów. Gmina w mediach społecznościowych przekazała, że dla poszkodowanych osób została uruchomiona pomoc oraz przedstawiła kwoty, o które mogą ubiegać się mieszkańcy.

Straty są też w rolnictwie. W wielu miejscach zniszczenia wynoszą nawet 100 procent. - Na polach wszystko zbite. Kukurydza połamana, zboże położone. Nie ma nic – opisuje rolnik, Wiesław Kruczek.

Nawałnica w gminie Dynów. Liczenie strat

We wtorek prace rozpoczęły dwie komisje ds. szacowania strat. Jedna zajęła się zbieraniem dokumentacji w terenie. Druga przyjmuje wnioski od mieszkańców, które będą podstawą do wypłaty pomocy.

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul dzień wcześniej poinformowała, że poszkodowanym przysługują trzy zasiłki. Na pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. zł, na remont budynku gospodarczego do 100 tys. zł, a na pomoc w odbudowie domu do 200 tys. zł.

- Jesteśmy gotowi uruchomić pomoc z dnia na dzień – mówiła wojewoda. Sugerowała też, żeby samorządy nie czekały zanim zbiorą wszystkie protokoły. - Wystarczy nam komplet dokumentów od pojedynczych osób i natychmiast przekażemy płatności dla mieszkańców – mówiła.

Gwałtowne zjawiska pogodowe największe straty spowodowały w powiatach: rzeszowskim, jarosławskim, przemyskim, przeworskim i brzozowskim. Służby wojewody przekazały, że na terenach dotkniętych nawałnicą w sobotę brało udział ponad 2,7 tys. strażaków.