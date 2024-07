Wiatr zrywał dachy i łamał drzewa, a woda zalała ulice i podtapiała posesje. Minionej nocy strażacy musieli interweniować ponad dwa tys. razy. Starty wciąż są szacowane, ale to, co wydarzyło się m.in. w gminie Twardogóra przeszło najśmielsze oczekiwania mieszkańców. Grad, który tam spadł, miał średnicę blisko czterech cm. To jednak nie koniec niebezpiecznej pogody.