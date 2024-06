M. Szczerba ostrzega. "Le Pen i Trump to bardzo zły scenariusz"

- Le Pen we Francji i Trump w Waszyngtonie to bardzo zły scenariusz - powiedział Michał Szczerba, który był gościem Dariusza Ociepy w programie "Gość Wydarzeń". Europoseł stwierdził, że rządy prawicy mogą być rozsądne, ale tylko przy pełnym wsparciu Ukrainy i NATO.

Dariusz Ociepa zapytał Michała Szczerbę o sytuację Zbigniewa Ziobry, który walczy z chorobą nowotworową, a który jest wciąż wzywany na przesłuchania. Były przewodniczący komisji śledczej powiedział, że obecność byłego ministra sprawiedliwości jest konieczna.

Michał Szczerba czeka na Zbigniewa Ziobrę

- Ja nie wiem, w jakim stanie jest Zbigniew Ziobro. Życzę mu jak najlepiej, ale zwolnienie lekarskie nie zwalnia go od obowiązku stawiennictwa przed komisją śledczą - powiedział Michał Szczerba.



Szczerba dodał, że jeśli stan Zbigniewa Ziobry faktycznie jest bardzo zły, to powinien przedstawić stosowne zaświadczenie od lekarza, a nie jedynie zwolnienie.

Europoseł wyznał, że jest zadowolony z postępu prac w kwestii rozliczania poprzedniego rządu. Wspomniał o Danielu Obajtku, którego wciąż czeka przesłuchanie przed komisją śledczą. Dodał, że dotychczas nie spotkał się z byłym szefem Orlenu i ma nadzieję, że jego immunitet w PE zostanie szybko uchylony.

- Będziemy starali się działać szybko i sprawnie tak, aby oddać go do pełnej dyspozycji polskiego wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania - powiedział.

Wybory we Francji. "Marine Le Pen i Donald Trump to bardzo zły scenariusz"

Michał Szczerba skomentował także wybory parlamentarne we Francji. Polityk KO stwierdził, że chociaż poprzedni rząd nie cieszył się tak dużym jak oczekiwano poparciem, to zapewniał pomoc Ukrainie.

Dodał, że nowy rząd nie może zaniechać pomocy dla Ukrainy, gdyż to może być tragiczne w skutkach dla całej Europy. Michał Szczerba dodał, że wygrana prawicy może być pozytywna, jeśli rząd zacznie działać tak, jak we Włoszech.

- To zależy, jaka to będzie prawica. Jeżeli to będzie prawica taka jak premier Meloni, która ma twardą postawę proatlantycką, pronatowską i wpierającą Ukrainę, no to powiedzmy sobie szczerze - ta polityka jest racjonalna i rozsądna - dodał.



Powiedział, że może jednak się okazać, że to polityka skrajna, które nie przyniesie niczego dobrego. Wspomniał o porozumieniu z Władimirem Putinem i okazywaniem nienawiści do pewnych grup. Dodał, że wpływ na ewentualne rządy partii Marine Le Pen będzie miał prezydent USA.



- Być może w listopadzie okaże się, że prezydenturę w USA wygra Donald Trump. Le Pen we Francji, Trump w Waszyngtonie to bardzo zły scenariusz - dodał.

Rafał Trzaskowski kandydatem na prezydenta?

Wciąż nie zapadła decyzja ws. postawienia Mateusza Morawieckiego przed Trybunałem Stanu. Szczerba dodał, że ostatni wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego znacząco ułatwia postępowanie w tej sprawie.

W kwestii kandydata KO na prezydenta Michał Szczerba nie ma wątpliwości, że doskonale sprawdziłby się Rafał Trzaskowski. Podkreślił, że żadne decyzje nie zostały jeszcze podjęte w tej kwestii.

- To byłby świetny kandydat na prezydenta. Będę mu mocno kibicował i będę go w tej kampanii wspierał (...). Myślę, że decyzja zapadnie na jesieni lub przełomie roku - dodał.