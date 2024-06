Ogłoszono wyniki exit poll pierwszej tury wyborów parlamentarnych we Francji. Z przedstawionych danych wynika, że Zjednoczenie Narodowe (dawny Front Narodowy) zdobyło 34 proc. głosów. Tuż za nim uplasował się lewicowy Nowy Front Ludowy (28,1 proc.). Niedzielne głosowanie okazało się porażką dla prezydenckiej centrowej partii Odrodzenie, która zdobyła 20,3 proc. głosów.

Wyniki wyborów exit poll we Francji. Wysoka frekwencja

O godz. 8:00 rano nastąpiło otwarcie lokali wyborczych w 577 okręgach we Francji. Tylko do południa frekwencja wyniosła 25,9 proc., co oznacza wzrost w porównaniu z wyborami z 2022 r. (do południa 18,43 proc.). O godzinie 17:00 odnotowano frekwencję wynoszącą 59,3 proc. - najwyższą od 1978 r.

49 mln uprawnionych wyborców mogło oddawać głosy do godz. 18:00 (w mniejszych miastach) i 20:00 (w większych miastach, w tym w Paryżu). Głosowanie odbyło się również w okręgach zagranicznych oraz w zamorskich terytoriach Francji.

Przyspieszone wybory są wynikiem decyzji prezydenta Emmanuela Macrona, który zapowiedział je tuż po ogłoszeniu wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego, w których znaczącą przewagę osiągnęło Zjednoczenie Narodowe.

Prawicowej partii Marine Le Pen wróżono sukces już w sondażach. Wskazywano, że popiera ją 36 proc. Francuzów. To znacznie więcej niż w przypadku Nowego Frontu Ludowego (29 proc. w sondażach) i związanego z francuskim prezydentem Odrodzenia (20 proc. w sondażach).

Wybory we Francji. W oczekiwaniu na drugą turę

Nieuzyskanie przez żadną z partii startujących w wyborach we Francji 50 proc. głosów (przy frekwencji nie mniejszej niż 25 proc. wyborców na okręg) oznacza, że już za tydzień, 7 lipca, Francuzi ponownie wyruszą do urn.

Do drugiej tury kwalifikują się wszyscy kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 12,5 proc. głosów.