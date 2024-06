Podczas trwających wyborów we Francji odnotowano rekordową frekwencję. Do godz. 17:00 swój głos oddało 59,3 proc. uprawnionych wyborców, co jest najwyższym wynikiem XXI wieku. Większe zaangażowanie wyborców odnotowano jedynie w 1978 r., kiedy przy urnach stawiło się 68 proc. Francuzów.