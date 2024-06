Ekstremalne temperatury to nie wszystko. Wydano ostrzeżenia

Ostrzeżenie przed upałami obowiązuje w całym województwie łódzkim, świętokrzyskim, opolskim i lubuskim. Obejmuje również większość województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, północną część województwa małopolskiego i podkarpackiego oraz południową część województwa mazowieckiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywać od środy od godz. 12.30 do piątku do godz. 20. Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów wynosi od 80 do 85 proc. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami jest ogłaszane, kiedy temperatura maksymalna w dzień wynosi 30-33 st. C, a w nocy 18-20 st. C.

IMGW ostrzega przed burzami

IMGW wydało również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które mogą wystąpić wzdłuż południowej granicy kraju.

Burze prognozowane są m. in. w powiecie: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim, dzierżoniowskim, ząbkowskim, nyskim, prudnickim, kędzierzyńsko-kozielskim, głubczyckim, raciborskim, wodzisławskim, rybnickim, pszczyńskim, cieszyńskim, bielskim, żywieckim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, krakowskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Należy spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burz wynosi 80 proc. W zależności od regionu alerty będą obowiązywały do ok. godz. 24.00.

Wysokie temperatury groźne dla zdrowia

Wysokie temperatury są groźne dla naszego organizmu, może dojść do udaru słonecznego i udaru cieplnego lub wyczerpania cieplnego - ostrzega ministerstwo zdrowia. Aby temu zapobiec należy unikać nadmiernego nasłonecznienia i wypijać odpowiednią ilość płynów, najlepiej wody.

Najbardziej znany jest udar słoneczny, nazywany też porażeniem słonecznym. Dochodzi do niego na skutek dużego i bezpośredniego nasłonecznienia, głównie głowy oraz karku. Pod wpływem promieni słonecznych działających na skórę głowy może nastąpić przekrwienie opon mózgowych oraz mózgu.

Objawem udaru słonecznego są bóle i zawroty głowy, zaczerwienie i poparzenie skóry oraz ogólny niepokój. Ministerstwo Zdrowia zaleca, żeby w takiej sytuacji jak najszybciej przenieść się do chłodniejszego miejsca i zwraca uwagę, że pomagają zimne lub wilgotne okłady na głowę. Pomocne są także chłodne kąpiele. Nie zaleca się jednak przykładania lodu, bo grozi to wystąpieniem szoku cieplnego.

W razie omdlenia i utraty przytomności trzeba natychmiast wezwać pomoc medyczną. Konieczne może być leczenie szpitalne, szczególnie wtedy, gdy dojdzie do powikłań i niezbędna jest obserwacja. Udar słoneczny nie mija od razu, na ogół trwa od kilkunastu godzin do nawet kilku dni.

Udar cieplny. Objawy i leczenie

Do udaru cieplnego (porażenia cieplnego) dochodzi po dłuższym okresie narażenia całego ciała na wysokie temperatury, na przykład podczas opalania, szczególnie w godzinach od 10.00 do 14.00, kiedy promieniowanie słoneczne jest najbardziej intensywne. Sprzyja temu wysoka wilgotność powietrza i brak ruchu powietrza (lub bardzo mały ruch powietrza). "Temperatura ciała jest wtedy tak wysoka, że organizm nie jest w stanie samodzielnie jej obniżyć" - wyjaśnia MZ.

Temperatura ciała może wzrosnąć powyżej 39 st. C, a nawet do 41 st., znacznie powyżej tej, która dla naszego organizmu jest optymalna. Najbardziej jest to groźne dla małych dzieci i niemowląt, które nie mają wykształconych mechanizmów termoregulacji, a także dla osób starszych oraz tych z chorobami przewlekłymi. Na udar cieplny narażone są także osoby młode i zdrowe, ale uprawiające intensywnie sport w czasie upałów.

Objawem udaru cieplnego - poza wysoką temperaturą ciała - jest gorąca, czerwona i sucha lub wilgotna skóra oraz szybkie i dobrze wyczuwalne tętno (bicie serca), a także krótki oddech i skurcze mięśni. "Możliwa jest utrata przytomności" - ostrzega Ministerstwo Zdrowia.

Podobnie jak w przypadku udaru słonecznego, w takiej sytuacji należy przenieść się w chłodne miejsce, a jeśli nie jest to możliwe samodzielnie - konieczna jest pomoc innych osób. Niezbędne jest schłodzenie ciała, najlepiej zimnymi okładami. Według MZ można zastosować zimne kąpiele lub zimny prysznic. Gdy chory jest przytomny, pomocne jest wypijanie większej ilości chłodnych płynów, w małych porcjach, najlepiej niegazowanej wody.

Ministerstwo Zdrowia zaleca na swej stronie internetowej, żeby w razie wystąpienia takich objawów bezzwłocznie wezwać pomoc, ponieważ jeśli nie zostanie ona udzielona w odpowiednim czasie - może dojść do śpiączki, a nawet śmierci.

Wyczerpanie cieplne. Czym jest i jak się objawia?

Podczas upałów zdarza się także wyczerpanie cieplne. Ma ono jednak inny mechanizm niż udar cieplny czy tym bardziej udar słoneczny. Do wyczerpania cieplnego dochodzi pod wpływem długiego przebywania na słońcu, ale wtedy, gdy w organizmie następuje nadmierna utrata płynów i soli. "Spada wówczas ciśnienie tętnicze krwi, co powoduje uczucie silnego zmęczenia" - zwraca uwagę MZ.

Objawami są: zwiększona potliwość, brak sił, zimna, blada i wilgotna skóra, szybkie albo słabo wyczuwalne tętno, nudności lub wymioty oraz zasłabnięcie. Należy wtedy przenieść się w chłodniejsze miejsce, najlepiej położyć się i rozluźnić ubranie, zastosować zimne okłady na całym ciele i wypijać wodę małymi łykami. Jednak w razie wymiotów należy udać się do lekarza.

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że jeśli osoba z objawami wyczerpania cieplnego wystarczająco szybko zostanie przeniesiona w chłodniejsze miejsce i napije się wody, powinna poczuć się lepiej. "Jeśli jednak w ciągu pół godziny złe samopoczucie nie minie, istnieje podejrzenia udaru cieplnego" - ostrzega. Wtedy należy bezzwłocznie wezwać pomoc medyczną.

Aby chronić organizm przed upałem Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca: ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo wody, najlepiej niegazowanej. pamiętać o lekkich, regularnych posiłkach, stosować kremy z filtrem UV, korzystać z nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych z filtrem, unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może doprowadzić do odwodnienia i utraty minerałów, nie zostawiać dzieci i zwierząt w aucie, unikać alkoholu, ponieważ odwadnia to organizm, nosić jasną, lekką i przewiewną odzież oraz starać się nie wychodzić z domu.