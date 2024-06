Andrzej Duda w Wielkim Pałacu Ludowym w Pekinie spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, a wcześniej także z innymi przedstawicielami tamtejszej władzy.

Chiny. Rząd zniósł wizy krótkoterminowe dla Polaków

Jak przekazał po spotkaniu Andrzej Duda, chiński rząd zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. Umożliwia on obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.

- Pan prezydent zadeklarował, że Polacy będą mieli ruch bezwizowy do Chin. Każdy, kto będzie chciał do Chin przyjechać do 15 dni, będzie mógł. To się stanie w najbliższych dniach, procedury zostały uruchomione. Cieszę się bardzo z tego - mówiła głowa państwa.

ZOBACZ: Wielka Brytania. Księżniczka Anna w szpitalu. Pałac Buckingham wydał komunikat

W trakcie wizyty Dudy zdecydowano także m.in. o porozumieniu w sprawie eksportu polskiego drobiu. Zakłada ono, że jedno ognisko grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku.

- Jesteśmy potęgą drobiarską w skali Europy, dlatego jest to tak ważna informacja dla naszych producentów. Do końca roku wszystkie związane z tym kwestią będą domknięte i ta regionalizacja drobiu będzie załatwiona. Jesteśmy czwartym krajem, który ją będzie miał, także to bardzo ważne. To jest duża zmiana, jeśli chodzi o współpracę z Chinami i otwarcie na nasze produkty - wyjaśnił Duda.

Andrzej Duda w Pekinie. Rozmowy o Ukrainie

W trakcie rozmowy poruszono również temat wojny w Ukrainie i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej.

- Przedstawiłem szczegóły, zarówno podczas obrad plenarnych, jak i spotkania w cztery oczy z przedstawicielami nasz punkt widzenia, sposób postrzegania tej sytuacji. Powiedziałem też, że bardzo jest potrzeby pokój i mam nadzieję, że Chiny będą nas wspierały, by pokojowy zakończyć wojnę zakończoną przez Rosję - mówił, dodając: Zaakceptowałem, że granice nie mogą być zmieniane, muszą być szanowane.

ZOBACZ: Żona Zbigniewa Ziobry na czele partii? "Jest bardzo twarda"

Polska głowa państwa pytany przez dziennikarza o to, czy Chiny zadeklarowały chęć pokoju. - Prezydent Xi Jinping podkreślał dziś, że Chiny chcą pokoju, o szczegółach mówić nie mogę. Ja przedstawiłem swój punkt widzenia na sprawy bezpieczeństwa, również wyjaśniając naszą postawę na tle historycznym. To była szczegółowa informacja. Zostaliśmy wysłuchani - powiedział, dodając, że "Chiny są światowym mocarstwem, Polska nie ingeruje w ich działania".

- Chiny działają po swojemu. Mają swoją międzynarodową, światową pozycję i swoje interesy. Jesteśmy tutaj przyjmowani życzliwie i godnie, jak przyjaciele - podsumował prezydent.

Śmierć żołnierza na granicy

Głowa państwa przyznała również, że Chiny są świadomie, że działania Rosji wpływają na to, co dzieje się w Polsce.

- Poruszyłem ten temat w związku z tragedią, jaka nas dotknęła - chodzi o śmierć polskiego żołnierza broniącego granicy. Mówiłem, jaki to wstrząs wywołało w polskim społeczeństwie, że zginął żołnierz, w zasadzie pierwsza taka sytuacja po drugiej wojnie światowej. W ten sposób widać eskalację tych działań przeciwko Polsce - mówił Andrzej Duda.

Prezydent dodał, że "przedstawił prezydentowi Chin negatywną postawę, jaką w tym aspekcie realizują władze białoruskie".