Prezydent Andrzej Duda i przywódca Chin Xi Jinpinga podpisali w Pekinie porozumienie w sprawie eksportu polskiego drobiu. Zakłada ono, że jedno ognisko grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku. "To otwarcie drogi do masowej sprzedaży drobiu Chinach" - ocenił ambasador RP Jakub Kumoch. Według Andrzeja Dudy podpisane z Pekinem umowy są "największe w historii".

"Polska będzie czwartym państwem świata, wobec którego Chiny zastosują regionalizację HPAI" - powiadomił ambasador RP w Chinach Jakub Kumoch.

Prezydent Andrzej Duda w Chinach. "Otwarcie drogi do masowej sprzedaży"

Porozumienie w tej sprawie podpisali w poniedziałek prezydent Andrzej Duda oraz przywódca Chin Xi Jinping. "Zakłada ono, że jedno ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) nie wyłączy z eksportu całego polskiego rynku drobiarskiego" - powiadomiła Kancelaria Prezydenta.

"To otwarcie drogi do masowej sprzedaży polskiego drobiu i do wielkich zarobków dla naszego sektora drobiowego. Do końca roku mamy zawrzeć szczegółowe porozumienie" - przekazał Kumoch.

Podczas konferencji w Pekinie Andrzej Duda mówił, że "cały szereg" porozumień, dotyczących eksportu polskiej żywności do Chin, które zawarto podczas jego wizyt - to "największe umowy w historii", które "otwierają w istotnym stopniu rynek chiński dla polskiego rolnictwa".

Po spotkaniu prezydenta z Xi Jinpingiem poinformowano także, że rząd Chin zdecydował o jednostronnym zniesieniu wiz krótkoterminowych dla obywateli Polski. To umożliwi obywatelom posiadającym zwykłe paszporty podróżowanie do Chin bez wiz na okres do 15 dni w celach biznesowych, turystycznych, rodzinnych i tranzytowych.

Sprzedaż polskiego drobiu w Chinach. Jest porozumienie

Obecnie wystąpienie ogniska HPAI w dowolnym regionie kraju skutkuje zakazem eksportu produktów drobiarskich z całej Polski. Żeby utrzymać status kraju wolnego od tej choroby, od ostatniego zachorowania muszą upłynąć trzy miesiące.

Zakażenia wirusami HPAI najczęściej występują w okresie od jesieni do wiosny, co w głównej mierze pokrywa się z sezonem migracji dzikich ptaków, na których trasie leży Polska. Do zakażenia ptactwa hodowlanego dochodzi przez kontakt z odchodami chorego osobnika.

Dzięki podpisanemu w poniedziałek porozumieniu zakaz handlu związany z występowaniem HPAI będzie miał zastosowanie tylko do regionów, w których potwierdzono zachorowania.