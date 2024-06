Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamierza zlikwidować abonament RTV, który obecnie opłaca każdy posiadacz odbiornika radiowego i telewizyjnego. Co w zamian? Zaproponowano, by finansować media publiczne z budżetu państwa - chodzi o co najmniej 0,09 procent PKB rocznie. Resort rozpoczął konsultacje w tej sprawie.