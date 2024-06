Opłata za abonament RTV nawet bez telewizora. Sąd nie ma złudzeń

Abonament RTV jest obowiązkową opłatą, którą powinni uiszczać wszyscy właściciele telewizorów i radia. Istotne jest jednak to, że tym obowiązkiem są objęci nie tylko oni. Zgodnie z orzecznictwem sądu, płacić go muszą także te osoby, które nie posiadają ani telewizora, ani radia.

Naczelny Sąd Administracyjny zadecydował, że abonament RTV trzeba płacić nawet w przypadku braku radia i telewizora. Według NSA obowiązek płatności obejmuje posiadanie komputera, laptopa, tabletu oraz telefonu. Osoby unikające płatności mogą otrzymać karę grzywny w wysokości 819 zł. Poczta Polska zajmuje się sprawdzaniem, czy Polacy nie unikają płacenia tego podatku.

Do kiedy opłacać abonament RTV?

Abonament radiowo-telewizyjny należy opłacać do 25. dnia miesiąca. Opłata wynosi 27,30 zł za telewizor lub 8,70 zł za radio. Powinien ją regulować każdy, kto posiada sprzęt zdolny do odbierania sygnału publicznych nadawców. NSA w wyroku z 7 marca 2023 stwierdził, że wystarczy oglądać treści publicznych nadawców na telefonie lub komputerze, aby kwalifikować się do płacenia abonamentu.

Poczta Polska, która nadzoruje opłacanie abonamentu, podziela stanowisko NSA. Jeśli podczas wizyty kontrolerów okaże się, że sygnał publicznego nadawcy jest odbierany np. przez laptopa, konieczne będzie uregulowanie opłaty.

Zaskakujące orzecznictwo NSA

Zaskakujący wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wynikał ze sprawy dotyczącej firmy, w której pracownicy oglądali telewizję na komputerze. Kontrolerzy uznali, że konieczna jest rejestracja sprzętu i zapłacenie kary za brak opłacania abonamentu RTV, która wyniosła 681 zł. Firma odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał naliczenie kary za bezzasadne.

Argumentował to tym, że opłata jest obowiązkowa tylko przy odbiornikach umożliwiających natychmiastowe odbieranie sygnału radiowego lub telewizyjnego. NSA nie zgodził się z tym stanowiskiem, twierdząc, że pobieranie abonamentu RTV nie jest za samo posiadanie sprzętu, ale ma na celu realizację misji publicznej, jaką pełni państwowy nadawca.

Będzie nowy podatek od RTV

Obecnie jest bardzo duży problem ze ściągalnością opłat za abonament RTV. Według różnych szacunków większość osób posiadających odbiornik RTV nie ma go zarejestrowanego. Uniemożliwia to nałożenie kary oraz domaganie się opłacenia podatku. Kontrolerzy nie muszą być wpuszczani do domu, a to dodatkowo utrudnia egzekwowanie opłat.

W polskim Sejmie trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu. Pojawiają się propozycje wprowadzenia nowego podatku, który w zasadzie ukrywałby opłatę za abonament. Choć pozornie doszłoby do likwidacji abonamentu RTV, w praktyce większa liczba osób byłaby realnie obciążona tą opłatą. Obecnie trwają wyliczenia w ministerstwie związane z zupełnie nowym podatkiem audiowizualnym.

