W corocznym badaniu zaufania do mediów prowadzonym w Polsce przez Reuters Institute for the Study of Journalism pierwsze miejsce zajęło radio RMF FM. 54 proc. badanych zadeklarowało, że ufa tej stacji.

Drugie było Radio Zet z 49 proc. zaufania. A trzecia telewizja Polsat News z 48 proc. badanych, którzy deklarują zaufanie i uznają ją za wiarygodne źródło informacji.

Wśród mediów z największym zaufaniem znalazła się także Interia, której ufa 43 proc. badanych.

Polsat News z 48 proc. zaufaniem widzów znalazł się również na czele rankingu obejmującego tylko stacje telewizyjne. Drugie miejsce zajęła stacja TVN - 45 proc. zaufania, a na trzecim uplasowała się Telewizja Publiczna, której ufa 29 proc. ankietowanych.

Polsat News w czołówce. Ranking najbardziej zaufanych mediów

- Rolą stacji newsowych jest bezstronne przekazywanie informacji, dlatego zaufanie widzów jest dla nas bardzo ważne. Te badania wskazują, że dobrze spełniamy swoje zadanie - powiedział dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat Piotr W trudnych czasach zaufanie jest kwestią absolutnie kluczową.

- Nie ma chyba większej nagrody dla dziennikarza informacyjnego. Jestem niezwykle dumny, że praca, którą wykonuje cały zespół Polsat News jest dobrze oceniana, a dodatkowo cieszy, że jesteśmy lepsi od konkurencji - dodał.

Jak podkreślił Witwicki, w trudnych czasach zaufanie jest kwestią kluczową.

Ranking zaufania do mediów. Oceniono kondycję mediów w 47 krajach świata

Według rankingu Reuters Institute, Telewizji Polskiej ufa 29 proc. Polaków. A największy poziom braku zaufania otrzymało TVP Info i "Super Express" oraz "Fakt" - 39 proc. badanych im nie ufa.

Przekazano, że średni poziom zaufania do mediów informacyjnych w Polsce to 39 proc. Jest to 21. wynik na 47 badanych krajów. Autorzy opracowania zauważają, że poziom zaufania do mediów informacyjnych spadł od 2015 roku o 17 punktów procentowych.

Reuters Institute for the Study of Journalism ocenia kondycję mediów w 47 krajach świata, w tym USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech czy Polsce.