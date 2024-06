Abonament radiowo-telewizyjny to podstawowe źródło finansowania mediów publicznych w Polsce. Od 2005 roku muszą go opłacać niemal wszyscy właściciele odbiorników telewizyjnych i radiowych. Płacenie abonamentu RTV jest obowiązkiem, którego lepiej nie lekceważyć. Brak opłat może bowiem skutkować postępowaniem egzekucyjnym, co wiąże się z konsekwencjami finansowymi w postaci wysokich kar.