"Dzisiaj niebezpieczne zjawiska w atmosferze mogą stwarzać zagrożenie życiu bądź zdrowiu oraz popsuć plany na rozpoczynający się pierwszy wakacyjny weekend" - ostrzegł w sobotę rano Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia burzowe wydano dla prawie całego kraju.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia wydano dla południowo-wschodniej części kraju. Objęto nimi województwa:

- podkarpackie,

- małopolskie,

- śląskie,

- opolskie,

- lubelskie (poza powiatami północnymi),

- mazowieckie (powiaty: zwoleński, lipski)

- świętokrzyskie (oprócz powiatu starachowickiego)

- łódzkie (powiaty: wieruszowski, sieradzki, wieluński, pajęczański, zduńskowolski, łaski, bełchatowski, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański).

ZOBACZ: Alerty RCB będą bardziej precyzyjne? Ekspert o nowym rozwiązaniu

Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą województw:

- mazowieckiego (powiaty południowe i powiat gostyniński),

- łódzkiego (oprócz powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia),

- lubelskiego (oprócz powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia),

- podlaskiego (powiaty południowe),

- świętokrzyskiego (oprócz powiatów objętych ostrzeżeniami trzeciego stopnia).

Groźna pogoda w całym kraju. Wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia

Oprócz przewidywanych zagrożeń na południu i w centrum kraju, IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia. Dotyczą one województw:

- wielkopolskiego,

- lubuskiego,

- pomorskiego,

- zachodniopomorskiego (z wyłączeniem powiatów zachodnich),

- kujawsko-pomorskiego,

- warmińsko-mazurskiego,

- mazowieckiego (oprócz powiatów objętych ostrzeżeniami wyższego stopnia),

- dolnośląskiego,

- podlaskiego (z wyłączeniem powiatów objętych ostrzeżeniami wyższego stopnia).

ZOBACZ: Gwałtowna nawałnica porwała trampolinę. Strażacy ściągali ją ze słupa

Poza groźnymi wyładowaniami atmosferycznymi czekają nas jeszcze upały. Z nimi zmierzyć się będzie musiało województwo podkarpackie (powiaty: sanocki, bieszczadzki, leski, brzozowski, rzeszowski, Rzeszów, przemyski, Przemyśl, lubaczowski, przeworski, łańcucki, leżajski, jarosławski) oraz lubelskie (powiaty: biłgorajski, zamojski, Zamość, hrubieszowski, tomaszowski).

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Temperatura może wynieść nawet od 30 do 32 stopni Celsjusza.

Niebezpieczna pogoda. Burze i upały trwają

Potężne nawałnice toczą się nad Polską już od wielu dni. Sieć zalewają zdjęcia i nagrania groźnych zjawisk pogodowych.

W wielu miejscach w całym kraju podejmowane są interwencje straży pożarnej. Strażacy wypompowują wodę z piwnic, gaszą pożary, usuwają połamane przez porywisty wiatr drzewa. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydaje alerty w związku z nawałnicami. Apeluje o zabezpieczanie rzeczy, które może porwać wiatr i przestrzega mieszkańców przed wychodzeniem z domu.

ZOBACZ: IMGW ostrzega: Niebezpieczne upały w Polsce

- Ten dzisiejszy alert jest przedłużeniem tego, co miało miejsce wczoraj i w nocy - powiedział na antenie Polsat News Piotr Błaszczyk z RCB. - Warunki prognozowane przez IMGW są bardzo zbliżone do tego, co działo się wczoraj, czyli 120 km/h i 40 mm opadu. To są zjawiska, które mogą realnie wpłynąć na nasze życie i zdrowie - wyjaśnił oraz dodał, że wiatr tak silny może porwać nawet metalowe przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie, dlatego należy starannie zabezpieczyć wszystko to, co znajduje się na zewnątrz.

Błaszczyk zaapelował także o kierowanie się zdrowym rozsądkiem w podejmowaniu decyzji o tym, jak zachować się wobec niebezpiecznej pogody. - Alerty RCB to nie wszystko - przypomniał. - To my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie i zdrowie.