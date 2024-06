Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem 2. stopnia - oznacza to ryzyko wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenia dotyczą następujących województw:





- podkarpackiego,

- małopolskiego (poza powiatami tatrzańskim, olkuskim i miechowskim),

- śląskiego (powiaty południowe),

- lubelskiego (powiaty hrubieszowski, tomaszowski, zamojski, Zamość, biłgorajski, janowski, kraśnicki).

- opolskiego (powiaty południowe)

- dolnośląskiego (powiaty dzierżoniowski, strzeliński, ząbkowicki).

Temperatura maksymalna wyniesie tu od 30 do 32 stopni Celsjusza, temperatura minimalna w nocy osiągnie od 17 do 19 st. C. W centrum kraju spodziewać się można od 23 do 27 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem - około 20 stopni.

Nie tylko upały. Ostrzeżenia IMGW

Oprócz wysokiej temperatury, IMGW zapowiedział również lokalne burze z silnymi opadami deszczu od 20 mm do 25 mm. Porywy wiatru mogą sięgać 85 km/h. Miejscami może pojawić się grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały od 14:00.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydano dla województw:





- lubelskiego (poza powiatami: bialskim, Biała Podlaska, radzyńskim, łukowskim),

- podkarpackiego,

- małopolskiego,

- śląskiego,

- świętokrzyskiego,

- łódzkiego (w powiatach: opoczyńskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, radomszczańskim),

- zachodniopomorskiego (poza powiatami południowymi),

- warmińsko-mazurskiego (w powiatach: kętrzyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, braniewskim, elbląskim, Elbląg),

- opolskiego (powiaty południowe).

Burze przetoczą się nad krajem również w nocy. Zagrzmi przede wszystkim w południowo-zachodniej części kraju.

Fala upałów. Jak sobie radzić?

RCB przedstawiło zalecenia, które mają zredukować negatywny wpływ wysokiej temperatury na zdrowie. "Warto ograniczyć przebywanie na słońcu i pić dużo niegazowanej wody. Pamiętaj, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci" - przypomniano. Wśród innych wskazówek znalazło się noszenie nakryć głowy, stosowanie kremu z filtrem, unikanie alkoholu oraz wysiłku fizycznego.

Na platformie X Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaapelował do Polaków o ostrożność. "Nawet jeśli 'dobrze' czujesz się w trakcie upału, Twój organizm może mieć trudności z jego znoszeniem" - przypomniano.

Podobne temperatury czekają nas przez cały tydzień. W środę temperatura przekroczy 30 stopni na wschodzie i południu kraju, a w piątek z największymi upałami zmierzy się centrum i zachód Polski.