- Polska będzie znajdować się dziś pod wpływem zwrotnikowej masy powietrza nagromadzonej przed pofalowanym frontem atmosferycznym, związanym z niżem zlokalizowanym w rejonie Półwyspu Jutlandzkiego - wyjaśnił Piotr Szuster z IMGW i Polskich Łowców Burz.

Prognoza pogody na piątek. Deszcz, silny wiatr i gradobicia

Jak dodał, masa ta będzie bardzo gorąca i obfitująca w wilgoć. Ma to stanowić istotny czynnik sprzyjający rozwojowi gwałtownych zjawisk burzowych. - Będzie też obecny silny uskok wiatru - wspomniał, dodając, że mogą nas dziś czekać ulewne deszcze oraz silne porywy wiatru.

ZOBACZ: Gwałtowna nawałnica porwała trampolinę. Strażacy ściągali ją ze słupa

- W przypadku występowania superkomórek burzowych, przed zaistnieniem wspomnianego układu, niewykluczone jest pojawienie się trąby powietrznej - podkreślił ekspert.

Wideo: Ekspert o alertach pogodowych

- Oczekujemy w tej chwili rozwoju burz na pograniczu Niemiec i Czech. Do tego dojdzie w godzinach popołudniowych. One będą się przemieszczały na wschód i północny-wschód - relacjonował Piotr Szuster.

Ostrzeżenie meteorologiczne. Jak są wydawane?

Ekspert zaznaczył, że obecnie w Polsce alerty RCB są wydawane są na podstawie rekomendacji wydanej przez IMGW. Decyzję o wydaniu ostrzeżenia podejmuje RCB, które również może taką decyzję podjąć na wniosek innych organów, które są uprawnione do wydawania tego typu zaleceń np. wojewodów.

ZOBACZ: Potężny huragan uderzył w Moskwę. Są ofiary

Jak dodał, na świecie używany jest również system powiadamiania natychmiastowego, który "teoretycznie mógłby zostać wprowadzony, natomiast wymaga to bardzo dużego nakładu pracy, aby określić np. technologie, która mogłaby takie komunikaty przekazywać".

- Obecnie ostrzeżenia są opracowywane na podstawie warunków środowiskowych, które są prognozowane przez modele numeryczne i prognozy pogody. Trwają prace nad wprowadzeniem modelu Rapid Update Cycle, który mógłby prowadzić prognozy bardzo wysokiej jakości - dodał.

Alert RCB dla całej Polski. Grad o średnicy do 6 cm

W związku z prognozami IMGW, alert RCB został uruchomiony na terenie całej Polski. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm" - przekazano.

ZOBACZ: Niebezpieczne nawałnice. IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego stopnia

RCB radzi również, jak zabezpieczyć się podczas burzy. Należy wówczas usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr, przeparkować samochody w bezpieczne miejsce - jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami - oraz zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz.

Jak zabezpieczyć się podczas burzy?

Na wypadek burzy warto też mieć pod ręką latarki z zapasem baterii, ponieważ wiatr może uszkodzić linie energetyczne. Przy trudnych warunkach pogodowych kierowcy powinni uważać podczas jazdy samochodem. Chodzi m.in. o mogące się łamać konary i drzewa oraz o ryzyko zdmuchnięcia pojazdu przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń.



"O przypadkach, które Waszym zdaniem mają lub mogą mieć znaczenie dla bezpieczeństwa, należy niezwłocznie informować straż pożarną, dzwoniąc pod numer alarmowy 112" - apeluje RCB.