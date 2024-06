Amerykanin więźniem w Rosji. Apeluje do Joe Bidena

Przetrzymywany w Rosji Amerykanin Paul Whelan wezwał administrację Joe Bidena do podjęcia "zdecydowanych działań" w celu jego uwolnienia. Mężczyzna przebywa w areszcie od 2000 dni. Obecnie obywatel USA znajduje się kolonii karnej w Mordowii.

W piątek Amerykaninowi umożliwiono rozmowę z mediami, udało mu się skontaktować ze stacją CNN.

- Należy podjąć zdecydowane działania, Stany Zjednoczone muszą coś zrobić; zapełnić zatokę Guantanamo rosyjskimi urzędnikami, aresztować rosyjskich szpiegów. Zrobić coś, żeby Kreml zwrócił na to uwagę - powiedział Whelan, którego Rosjanie aresztowali w grudniu 2018 roku.

W 2020 roku Amerykanin został skazany na 16 lat więzienia. Postawiono mu zarzuty szpiegostwa. Whelan konsekwentnie zaprzeczał. Według Departamentu Stanu USA jego przetrzymywanie jest bezprawne.

Whelan obecnie przebywa w kolonii karnej w Mordowii, leżącej w europejskiej części Rosji. Podczas rozmowy z CNN powiedział o warunkach w jakich przebywa. - Wszystko jest zakurzone, brudne i paskudne. Robisz wszystko, co w twojej mocy, żeby zachować spokój i czystość. (…) Jedzenie, które nam podają jest okropne. (…) Opieka medyczna zerowa. Nie ma w ogóle opieki stomatologicznej - relacjonował.

Proces Evana Gershkovicha

Amerykanin zaapelował również o uwolnienie Evana Gershkovicha. To zatrzymany przez Rosjan korespondent dziennika "Wall Street Journal", któremu rosyjskie władze zarzucają szpiegostwo.

Paul Whelan przekazał, że proces Gershkovicha rozpocznie się w przyszłym tygodniu w Jekaterynburgu, ale za zamkniętymi drzwiami.

- Ludzie tutaj nie mówią, że staną przed sądem. Nie mówią, że będą szukać sprawiedliwości. Mówią, że dostaną wyrok, że zostaną skazani. I to wszystko. Nie ma tu żadnego systemu sądownictwa karnego. Nie ma systemu sądownictwa. To po prostu system, który rząd stosuje od wielu lat, wsadzając ludzi do więzień za wszelkiego rodzaju wątpliwe zarzuty i wątpliwe wydarzenia - komentował Whelan.

- Ludzie stawiani są tutaj na rozprawie i automatycznie zostają uznani za winnych, a potem dostają wyrok i tyle - podkreślił.

Departament Stanu: Złożyliśmy ofertę

CNN cytuje też Matthew Millera, rzecznika Departamentu Stanu, który przekazał, że rząd USA "będzie w dalszym ciągu pracował", żeby sprowadzić do kraju Whelana i Gershkovicha.

- Kilka miesięcy temu złożyliśmy istotną ofertę, aby zapewnić uwolnienie Evana i Paula, (…). Nie rozmawiamy o szczegółach tej sprawy publicznie. To jeden z najważniejszych priorytetów sekretarza stanu i prezydenta - zaznaczył urzędnik.

Źródło: CNN