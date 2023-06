Reporter Wall Street Journal przegrał apelację. Musi pozostać w tymczasowym areszcie na terenie Moskwy. Oskarżony jest o rzekome szpiegostwo, do którego ani on ani jego pracodawca się nie przyznają. Stany uważają, że przetrzymywanie dziennikarza jest bezprawne. Grozi mu nawet 20 lat więzienia.

Reporter Wall Street Journal Evan Gershkovich w czwartek przegrał apelację od przedłużenia aresztu tymczasowego w Moskwie, w którym przebywa pod zarzutem szpiegostwa. Dziennikarz, tak samo, jak jego pracodawca, zaprzecza zarzutom. Mężczyzna przebywa w cieszącym się złą sławą moskiewskim więzieniu Lefortowo.

Apelacja dziennikarza odrzucona

W sądzie Gershkovich trzymany był w małym szklanym pomieszczeniu. Na rozprawie była obecna także ambasador USA w Rosji Lynne Tracy oraz rodzice zatrzymanego.



"To było przesłuchanie proceduralne, odwołujące się od warunków jego dalszego przetrzymywania i byliśmy bardzo rozczarowani odrzuceniem jego apelacji" - powiedziała Tracy, cytowana przez CNN.

Ambasadorka przekazała, że nie mogła porozmawiać w sądzie z dziennikarzem. Potępiła również decyzję Rosji o odmowie wniosku dyplomatów amerykańskich o dostęp konsularny do Gershkovicha.



"Nie wywiązując się ze swoich zobowiązań wynikających z konwencji konsularnej obowiązującej między naszymi dwoma krajami, Rosja trzykrotnie odrzuciła prośby ambasady USA o formalny dostęp konsularny do Evana od mojej ostatniej wizyty w kwietniu" - stwierdziła ambasador.

The Wall Street Journal w czwartkowym oświadczeniu nazwał dalsze aresztowanie reportera "oburzeniem".



"Nasz kolega Evan Gershkovich pojawił się dziś w moskiewskim sądzie miejskim w celu złożenia apelacji od jego trwającego tymczasowego aresztowania. Chociaż spodziewano się takiego wyniku, nie mniejszym oburzeniem jest to, że jego areszt jest nadal podtrzymywany".

Aresztowany za rzekome szpiegostwo

Jak podało CNN, główna służba bezpieczeństwa Rosji, FSB, twierdzi, że Gershkovich, korespondent z Moskwy, próbował uzyskać tajemnice państwowe. Do jego aresztowania doszło w marcu. Było to pierwsze zatrzymanie amerykańskiego dziennikarza na terenie Rosji od czasów zimnej wojny. Podsyciło to tylko napięcie między Moskwą a Waszyngtonem.

Evan przebywa w areszcie ponad 12 tygodni. W zeszłym miesiącu jego areszt przedłużono do 30 sierpnia, wtedy ma rozpocząć się proces w sprawie szpiegostwa. Dziennikarzowi grozi do 20 lat więzienia.



Departament Stanu USA oficjalnie uznał przetrzymywanie Greshkovicha za bezprawne. "Pozwólcie mu odejść" - wezwał Rosję prezydent USA Joe Biden odnosząc się do sprawy aresztowania.

