Wyniki sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" mówią same za siebie: Polacy chcą związków partnerskich. Za ich uregulowaniem wypowiedziało się 62,5 proc. badanych. Zależy im przede wszystkim na uregulowaniu kwestii podatków i dziedziczenia.

Projekt ustawy mającej wprowadzić zmiany w tym zakresie miał zostać ogłoszony w marcu - jednak od tamtej pory prace stanęły w miejscu. Początkowo z projektem nie zgadzała się Trzecia Droga. Później ruszyły kampanie związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego, a temat zniknął agendy.

Kotula: Nie możemy dłużej czekać

Jak zapowiedziała ministra ds. równości Katarzyna Kotula z Lewicy, projekt wiąże się z wprowadzeniem zmian w ok. 170 ustawach. Te zmiany, jak poinformowała, mają zostać przedyskutowane w rozmowie koalicjantów z premierem Donaldem Tuskiem w kolejnym tygodniu. Ma to być w jej ocenie "ostatnia i najważniejsza rozmowa".

ZOBACZ: Katarzyna Kotula podała w sieci, jak przerwać ciążę. Marek Sawicki żąda reakcji premiera

- Nie możemy dłużej czekać. W czerwcu ta decyzja musi zapaść - powiedziała. Dodała również, że "zrobi wszystko, żeby to był projekt rządowy".

- Bardzo nam zależy na tym na Lewicy, żeby on był rządowy, bo poselsko go możemy złożyć w każdej chwili, ale to nie o to chodzi. Symbolicznie ta ustawa powinna być projektem rządowym - mówi Joanna Scheuring-Wielgus, posłanka Lewicy.

Dyskusje o związkach partnerskich. Mieszane sygnały

To, na jakim etapie są obecnie rozmowy o związkach partnerskich, pozostaje niejasne. Koalicjanci nie mówią jednym głosem i podają publicznie sprzeczne informacje.

- Ustawa została przygotowana. Ona jest konsultowana w tej chwili - przekazał Jan Grabiec, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z Koalicji Obywatelskiej.

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska poinformowała w środę Radio Zet, że jest "zielone światło" koalicji rządzącej dla związków partnerskich. Słowom tym jednak szybko zaprzeczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. "Nie ma takich rozmów" - oświadczył.

ZOBACZ: Wojsko Polskie zwiększa liczbę żołnierzy. Nowe dane szefa MON

W piątek minister po raz kolejny odniósł się do tego tematu podczas konferencji prasowej. - My jako PSL jesteśmy formacją dialogu. Nie będę deklarował niczego w imieniu całej formacji, bo każdy podejmie indywidualną decyzję - przekazał wicepremier.

- Moje stanowisko jest jasne: jeśli chodzi o ułatwienie dostępu do informacji medycznych i spraw związanych z dziedziczeniem, to jestem na nie otwarty. Ale nie ma tu mowy o zrównanie ze statusem małżeństwa czy adopcją. Za takimi zmianami nie zagłosuję - oświadczył. Dodał również, że sprawy te nie są objęte umową koalicyjną.

Związki partnerskie. Trwają rozmowy

- Rozmawiałam z posłankami i z posłami z Polski 2050. Wszyscy posłowie poprą projekt związków partnerskich - przekazała posłanka Trzeciej Drogi Aleksandra Leo. To samo stanowisko przedstawił marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

- Będę głosował za ustawą o związkach partnerskich. Mówiłem to od pięciu lat tysiące razy. Nic się w tej sprawie nie zmieniło - powiedział.

ZOBACZ: Estonia. Od 1 stycznia małżeństwa jednopłciowe są w kraju legalne

Za ustawą opowiedział się również niegdyś zdecydowany przeciwnik związków partnerskich. - Osoby homoseksualne powinny mieć te same prawa, powinny zakładać rodzinę, możemy rozmawiać też o adopcji dzieci - powiedział w rozmowie z RMF FM wicemarszałek Senatu, senator Trzeciej Drogi, Michał Kamiński.

Mają być zmiany? Niektórzy mówią zdecydowane "nie"

Projekt ma również zdecydowanych przeciwników. Wśród obywateli, według sondażu, jest to 17,2 proc. osób, z czego większość to wyborcy PiS. Zmianom sprzeciwiają się również posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

- Z punktu widzenia natury i wszystkiego innego absolutnie związki partnerskie nie powinny być formalizowane z tego względu, że tak naprawdę te formalizowanie związków w postaci małżeństwa jest przywilejem, który przysługuje kobiecie i mężczyźnie wspólnie - oświadczył Henryk Kowalczyk, poseł PiS.

Regulacje ws. związków partnerskich. Co na to premier?

O kwestii uregulowania związków partnerskich premier Donald Tusk mówił już kilkakrotnie - po raz pierwszy w roku 2011, kiedy to oświadczył na platformie X (dawny Twitter), że temat ten należy "wziąć na tapetę" zaraz po ówczesnych wyborach parlamentarnych.

Deklaracje w tym obszarze pojawiły się również przed ostatnimi wyborami w 2023 roku. Wówczas Koalicja Obywatelska przedstawiła program "100 konkretów na 100 dni", który zakładał zrealizowanie stu obietnic wyborczych w pierwszych stu dniach sprawowania władzy w kraju. Koalicja rządząca zobowiązała się wówczas do wprowadzenia regulacji w zakresie związków partnerskich. Sprawa ta jednak do dzisiaj nie została zamknięta.

ZOBACZ: Pół roku rządu Donalda Tuska. Polacy zabrali głos

Zdecydowane stanowisko zajął jednak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Związki partnerskie to kwestia szacunku, bezpieczeństwa i prawa do szczęścia. Moim osobistym zdaniem, najwyższy czas o to zadbać" - napisał w środę na Platformie X.

- Trzeba zrobić wszystko, żeby ten dobry projekt, wynegocjowany w ramach rządu, wszedł jak najszybciej pod obrady Sejmu, żeby te dobre regulacje obowiązywały i ułatwiły życie po prostu - powiedział Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Powstaje projekt. Co dalej?

Politycy podkreślają jednak, że nawet jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez Sejm i Senat, będzie musiał go jeszcze podpisać prezydent Andrzej Duda.

- Nie wiem, czy podpisze. Mam nadzieję, że znajdzie w sobie trochę refleksji (...) Jeśli się będzie sprzeciwiał, będziemy składać tę ustawę dopóty, dopóki nie zmieni się prezydent i ta ustawa wejdzie w życie - oświadczył Krzysztof Śmiszek z Lewicy.

ZOBACZ: Papież znów wywołał kontrowersje. "Mógł nie zdawać sobie sprawy"

Doprowadzenie projektu do realizacji to jednak nie koniec. Minister Kotula zapowiedziała "trzy rzeczy rządowe, które muszą się wydarzyć". Są to: mowa nienawiści, związki partnerskie i ustawa o uzgodnieniu płci. Dodała, że kwestię regulacji związków partnerskich ma nadzieję zamknąć przed Paradą Równości, która zaplanowana jest w Warszawie na 15 czerwca.