- Ten rok jest rekordowy pod względem naboru do Wojska Polskiego - przekazał szef MON. - Mamy już ponad 200 tys. żołnierzy w armii - dodał.

- Jesteśmy jedną z najsilniejszych armii lądowych w NATO. To powód do dumy i wdzięczności do żołnierzy - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Minister obrony narodowej podkreślił, że obecność systemów Patriot w Polsce będzie kontynuowana.

- Potwierdzenie otrzymałem od Lloyda Austina, sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych. Obecne w Polsce patrioty też u nas zostaną - dodał minister.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że pojawiały się w tej sprawie fake newsy. - Prowadzona jest także wojna na informacje - podkreślił.

Szef MON: Polska będzie pełniła rotacyjne przywództwo na Bałtyku

- Na spotkaniu z ministrami obrony narodowej w Brukseli przyjęliśmy decyzję dotyczącą wzmocnienia dowództwa w Europie. Potwierdzono ważne decyzje dla wielonarodowego korpusu w Szczecinie - przekazał szef MON.

Szef MON przekazał, Polska wraz z Niemcami i Szwecją będzie pełniła rotacyjne przywództwo na Bałtyku.

- Zabiegałem o to od samego początku. Jest to już potwierdzane przez państwa NATO - podkreślił szef MON.

Jak podkreślił minister, na szczycie doszło do do ustalenia, że większą rolę nad obroną centra logistycznego w Rzeszowie będzie przejmować NATO.

ZOBACZ: "Najpoważniejszy atak". Władysław Kosiniak-Kamysz o sytuacji na granicy z Białorusią

W piątek odbyło się spotkanie ministrów obrony państw członkowskich NATO w kwaterze głównej Sojuszu w Brukseli pod przewodnictwem sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Polskę reprezentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.