- Nie widzę powodu, żeby ludzie kupowali w nocy alkohol na stacji benzynowej. Po wakacjach projekt zakazu trafi na stół - zadeklarowała minister zdrowia Izabela Leszczyna w "Graffiti. Jak przekonywała w rozmowie z Marcinem Fijołkiem, ma ogromną nadzieję, że wejdzie on w życie.

- Skończyliśmy analizy i będę chciała przedstawić do Zespołu Programowania Prac Rządu ustawę, która ograniczy nocną sprzedaż alkoholu na stacjach benzynowych - zapowiedziała w czwartkowym "Graffiti" Izabela Leszczyna.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Minister zdrowia nie ma wątpliwości

W kwietniu minister zdrowia zadeklarowała, że prowadzony przez nią resort będzie dążyć do ustanowienia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Pomysł spowodował tarcia wewnątrz koalicji rządzącej.

Swój sprzeciw wyraził Ryszard Petru z Polski 2050, który stwierdził w Radiu Zet, że w związku z wysokimi marżami, stacje benzynowe miałyby trudność z utrzymaniem się, gdyby zatwierdzone zostały takie ograniczenia.

- Wcale nie jest tak, jak grzmieli niektórzy, że wszystkie stacje w Polsce upadną. Procent zysków stacji wynikających ze sprzedaży alkoholu wcale nie jest kluczowym ich dochodem - odpierała w rozmowie z Marcinem Fijołkiem Izabela Leszczyna.

Zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Projekt ustawy po wakacjach

Przewodnicząca resortu zdrowia ujawniła w "Graffiti", że przeprowadzono analizę obowiązujących przepisów dotyczących obrotu alkoholem w Polsce i jeśli projekt zostanie zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów, "po wakacjach projekt trafi na stół".

- Ja bardzo bym chciała, żeby on wszedł w życie. Nie widzę powodu żeby ludzie w nocy kupowali alkohol na stacji benzynowej - orzekła Izabela Leszczyna.

Sklepy nocne bez alkoholu? Minister zdrowia: Zachęcam wszystkie samorządy

Minister zdrowia ustosunkowała się do projektu uchwały obywatelskiej złożonego do Rady Warszawy przez Jana Śpiewaka. Aktywista postuluje o ograniczenie sprzedaży alkoholu w sklepach nocnych w całej stolicy. Zakaz obowiązywać miałby od 22:00 do 6:00 rano. Socjolog jest również przeciwnikiem tzw. małpek.

- To jest domena samorządów i wiele samorządów w tę stronę idzie, ja zachęcam żeby wszystkie szły. Ale nie będę zabierać kompetencji samorządom. Jeśli chodzi o "małpki" to jest regulacja unijna, chodzi o opakowania i ilości. Tu nie możemy zrobić takiego prostego zakazu - powiedziała Izabela Leszczyna.

Z sondażu przeprowadzonego dla Radia Zet przez IBRiS wynika, że większość Polaków nie chce wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Idei minister zdrowia sprzeciwiło się 54 proc. respondentów. Pomysł poparło 41 proc. ankietowanych.