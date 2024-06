Składka zdrowotna do zmiany. Minister zdradziła szczegóły

- Myślę, że mamy do stracenia jako Polacy o wiele więcej niż niedziele handlowe i składki zdrowotne dla niewielkiej grupy osób - powiedziała Izabela Leszczyna w programie "Graffiti". Minister zdrowia dodała, że wybory do PE uznaje za wygrane.

Izabela Leszczyna została na wstępie zapytana o wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Powiedziała, że wyniki jasno pokazały, że wyborcy mają zaufanie do rządu.

Minister zdrowia ocenia wybory do PE

- Ja to odczytuję w taki sposób. My mamy koalicyjny rząd i mamy stabilną większość w Sejmie. Wyborcy pokazali, że nasz program, że te nasze 100 konkretów jest programem, na który są w stanie zagłosować ponownie - powiedziała minister o wynikach wyborów do PE.

Minister zdrowia została także zapytana o niedziele handlowe i składki dla przedsiębiorców, czyli dwa tematy, w których koalicjanci nie mogą dojść do porozumienia.

- Myślę, że mamy do stracenia jako Polacy o wiele więcej niż niedziele handlowe i składki zdrowotne dla niewielkiej grupy osób - powiedziała Izabela Leszczyna.

Szefowa resortu zdrowia dodała, że zmiany składkach dla przedsiębiorców są bardzo ważne ponieważ aż 90 proc. osób z tej grupy z nich korzysta. Powiedziała, że projekt ustawy w tej sprawy jest gotowy, a po wyborach nadszedł czas żeby wprowadzić to w życie.

Poruszono także temat niedziel handlowych. - Tak naprawdę to chciałaby mieć takie poważne badanie CBOS, co Polki i Polacy o myślą o niedzielach handlowych. Jestem przeciwnikiem burzenia tego, co zostało zbudowane - powiedziała minister o zmianach.

Ile pieniędzy brakuje w szpitalach?

Marcin Fijołek zapytał minister o finanse NFZ. Izabela Leszczyna powiedziała, że w 11 województwach pierwszy kwartał jest opłacony natomiast w pozostałych pięciu województwach są "niewielkie niedobory". Dodała, że zostaną zwiększone dotacje do NFZ, aby pokryć brakujące kwoty.

- Nie ma kieszonki, z której będziemy dobierać. Trzeba lepiej zarządzać. Ale pieniędzy nie zabraknie - zapewniła minister.

Minister dodała, że może wystąpić możliwość likwidacji niektórych oddziałów lub placówek, ale tylko w przypadku, jeśli w pobliżu będzie miejsce, w którym pacjenci otrzymają pomoc. Jest to związane z brakiem personelu.

- To będą decyzje samorządów. Ja nigdy nie pozwolę na to żebyśmy weszli powiedzieli, że ma być tak i tak. Samorząd o tym decyduje - powiedziała minister.

