Szwecja wspiera Ukrainę. Największy pakiet pomocy w historii

Samoloty rozpoznania, setki pojazdów opancerzonych, pociski dla systemów obrony powietrznej oraz amunicja artyleryjska. Oto sprzęt, który trafi ze Szwecji do Ukrainy. W środę rząd w Sztokholmie ogłosił nowy, największy jak do tej pory, pakiet pomocy militarnej, który ma dać Kijowowi nowe zdolności.

W środę szwedzki rząd poinformował o przekazaniu Ukrainie 16. pakietu pomocy militarnej. Jest to jak do tej pory największe jednorazowe wsparcie ze strony Sztokholmu dla Kijowa. Jego wartość wynosi 13,3 mld szwedzkich koron czyli prawie 1,2 mld euro. Dla porównania łączna wartość wszystkich pakietów to 43,5 mld koron.

Z komunikatu dowiadujemy się, że dostawy ze Skandynawii dadzą Ukraińcom nowe zdolności w walce w powietrzu, co jest podyktowane intensyfikacją rosyjskich nalotów na cele wojskowe i cywilne.

Walka o ukraińskie niebo. Samoloty i pociski

Kijów będzie miał do dyspozycji samoloty rozpoznania ASC 890, które dadzą "możliwości w zakresie radarowego rozpoznania powietrznego i zarządzania walką z celami w powietrzu i na morzu na dużych odległościach" - czytamy.

Do zwiększenia szans w walce o ukraińskie niebo posłużą też pociski Rb 99 (AMRAAM), które mogą być używane zarówno na samolotach, jak i przez naziemne systemy obrony powietrznej.

Transportery i pociski artyleryjskie wesprą wojska lądowe

Dostawy dotyczą także formacji lądowych. "Szwecja przekazuje cały zapas transporterów opancerzonych Pbv 302, aby wesprzeć tworzenie nowych brygad ukraińskiej armii" - dowiadujemy się z komunikatu.

Poza tym Sztokholm wysyła pociski artyleryjskie kalibru 155 mm, które są bardzo cenne na polu walki. Jeden z punktów wsparcia zakłada też wysyłkę cystern.

Poza tym pakiet zakłada m.in. finansowanie serwisu dla wcześniej przekazanego szwedzkiego sprzętu.

Szwedzkie dostawy dla Ukrainy. Możliwy transfer Gripenów

We wtorek szwedzki minister obrony Paul Johnson przekazał, że kilka państw poprosiło Szwecję o wstrzymanie planów wysłania myśliwców Gripen. Powodem ma być skupienie się na przyjęciu przez Ukrainę F-16.

"Jesienią media donosiły, że szwedzki rząd ostrożnie przygotowuje grunt pod potencjalny transfer Gripenów" - przypomina "Ukraińska Prawda".

W sierpniu zeszłego roku podczas wizyty prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w Szwecji, omówiono kwestię dostarczenia Ukrainie tych samolotów.