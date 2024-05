Ukraińskie drony zaatakowały nocą strategiczne punkty w obwodzie krasnodraskim w Rosji. Na skutek ataku kilkudziesięciu dronów doszło do pożaru w porcie, na terenie składu ropy oraz rafinerii. Mieszkańcy Noworosyjska dostali nakaz pozostania w domach, zaapelowało także do uczniów, aby w piątek nie przychodzili do szkół.