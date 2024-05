W poniedziałek z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Turka.

- Jestem dziś w sercu RP - Wielkopolsce - niedaleko granic województw. Mieszkają ludzie z dziada z pradziada wrodzonych w ojcowiznę w Polskę i polskość. Mogę się dziś podzielić z tym, co trzeba mocno podkreślać: wielką zasługą jaką ma polski samorząd terytorialny na przestrzeni 30 lat dla rozwoju RP - powiedział Duda.

Jak stwierdził, dbałość o "małe ojczyzny przekłada się na dobro ojczyzny".

Prezydent: Cały czas brakuje nam wielkiej infrastruktury

- Trzeba odbudować to, co przez lata zostało zniszczone. (...) Ostatnie lata to była tendencja odwrotna - wszyscy w samorządzie mówili, że jednostki nigdy nie dostały takich pieniędzy, jak w ostatnich dziewięciu latach - powiedział prezydent.

ZOBACZ: Co dalej z CPK? Andrzej Duda: Premier powiedział mi, że projekt będzie kontynuowany

Następnie podziękował za "wydanie naszych środków a nie unijnych - to były nasze środki, z podatków i spółek skarbu państwa".

- Jesteśmy tak daleko, że moglibyśmy marzyć 30 lat temu, że będziemy mieli taki poziom życia jak w Europie Zachodniej. Nie ma tak dobrze, bo cały czas brakuje nam wielkiej infrastruktury - stwierdził.

Andrzej Duda: Liczę, że CPK powstanie

Prezydent nawiązał także do tematu polityki energetycznej. - Będziemy musieli zaprzestać korzystania z naszych źródeł naturalnej energii - oczywiście chodzi o węgiel, dalej energię elektryczną pobieramy z węgla kamiennego oraz brunatnego - stwierdził.

ZOBACZ: Szymon Hołownia zmienił zdanie w sprawie CPK. "Przekonamy partnerów z koalicji"

- Stopniowo będziemy odchodzić od paliw kopalnych - od tak wielkiego kraju wymagana jest po raz pierwszy w naszych dziejach dla Polski i Polaków zbudowanie elektrowni nuklearnych. Elektrownie, które wytwarzają energię z atomu. To wyzwanie o charakterze dziejowym - podkreślił prezydent.

Andrzej Duda poniósł także temat Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Liczę, że CPK powstanie - podkreślił.

- Dzisiaj trwa przepychanka wielkich interesów, są wielkie lotniska w Niemczech. Takie lotniska planują budować w Austrii, bo ono będzie konkurencją - powiedział prezydent.

WIDEO: Joachim Brudziński o słowach Stanisława Tyszki ws. Funduszu Sprawiedliwości: Osoba megalomańska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

an / polsatnews.pl