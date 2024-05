Prezydent Andrzej Duda podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie zdradził kulisy jego rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem ws. CPK. Jak poinformował, szef rządu powiedział mu, że projekt będzie kontynuowany. Prezydent zapewnił, że nie odpuści tego tematu, bo "jest to absolutnie kluczowe".

Prezydent Andrzej Duda wziął udział w obchodach 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Szef państwa odwiedzi też grób papieża Jana Pawła II w - przypadającą 18 maja - 104. rocznicę jego urodzin.

Prezydent został zapytany w Rzymie o Camp Miron. Nowa baza amerykańskich wojsk specjalnych na krakowskich Balicach otrzymała taką nazwę na cześć polskiego żołnierza Mirosława "Mirona" Łuckiego, który zginął w Afganistanie. - Jest to duża satysfakcja. Są to tematy, o których rozmawiam ze stroną amerykańską od samego początku swojej prezydentury - powiedział.

Amerykańscy żołnierze w Polsce. Duda: Cieszy mnie to

Podkreślił, że "Amerykanie są gospodarzami natowskiej obecności w Polsce". Przypomniał, że rozmawiał o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce już za czasów prezydentury Donalda Trumpa.

- Ta obecność (amerykańskich żołnierzy - red.) cały czas się zwiększa - powiedział Duda. Dodał, że gdy Rosja zaatakowała Ukrainę zapadła decyzja prezydenta Joe Bidena o wysłaniu do Polski kolejnych tysięcy amerykańskich żołnierzy z wojsk specjalnych, aby objąć "straż" nad bezpieczeństwem w południowo-wschodniej Polsce. - Jestem za tę decyzję bardzo wdzięczny - powiedział prezydent.

- Decyzje dotyczące stałej bazy wojsk specjalnych, gdzie żołnierze są obecni na zasadzie rotacyjnej, powodują, że będzie to najdalej wysunięty na wschód punkt, jeżeli chodzi o amerykańskie wojska specjalne. Rozmawialiśmy na te tematy 12 marca, gdy mieliśmy spotkanie w Białym Domu. (...) Cieszy mnie to, że amerykańska obecność w Polsce się zwiększa na różne sposoby - podsumował Duda.

Podkreślił, że Polska realizuje bardzo ważne zadanie modernizacji armii, wydając na ten cel ponad 4 procent PKB.

- Dopóki Polska armia nie będzie w pełni wyposażona - i w amerykański i w koreański sprzęt, który w tej chwili kupujemy - obecność amerykańskich wojsk umacnia bardzo silnie nasze bezpieczeństwo - powiedział prezydent.

Prezydent ułaskawił samotną matkę. "Broniła rodziny"

Andrzej Duda był pytany przez dziennikarzy o jego decyzję o ułaskawieniu kobiety, która została skazana na trzy lata więzienia za ugodzenie nożem sąsiada w obronie swojego męża.

- Jeżeli chodzi o decyzje ułaskawieniowe, każda jest podejmowana po kompleksowym rozważeniu sprawy. Ta sprawa po analizie bardzo szczegółowej - i sytuacji osobistej i tamtego tragicznego zdarzenia, kiedy doszło do popełnienia tego przestępstwa i później procesu, jak również i przebiegu całej sytuacji prawnokarnej i penitencjarnej - skłoniły mnie do tego, żeby tego ułaskawienia tej pani udzielić - odpowiedział Duda.

Prezydent dodał, że decyzję o ułaskawieniu w tej sprawie podjął również ze względu na sytuację rodzinną kobiety, w tym ze względu na jej dzieci. Kobieta jest samotną matką wychowującą dwójki małych dzieci z autyzmem.

- To był czyn specyficzny, to była obrona przez nią miru domowego, to była obrona jej rodziny - dodał prezydent.

Duda zapewni, że nie odpuści CPK

Podczas wizyty w Rzymie prezydenta zapytano także o CPK. Andrzej Duda powiedział, że szef rządu Donald Tusk poinformował go o zamiarze kontynuacji projektu budowy CPK z korektami w planowej sieci kolejowej. Podkreślił, że powstanie CPK jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie Polsce bezpieczeństwa.

- To będzie jedyne lotnisko w Polsce, które będzie w stanie, w tak szybkim tempie przyjąć tak poważne siły sojusznicze największymi samolotami, które będą dostarczane do Polski, gdyby zaszła taka potrzeba - mówił.

- To lotnisko z punktu widzenia amerykańskich ekspertów od spraw bezpieczeństwa, generałów, ale także z innych państw NATO, z którymi rozmawiałem jest po prostu absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa – tłumaczył.

Duda zadeklarował, że w tej sprawie będzie trzymał rękę na pulsie i nie odpuści tego tematu. Prezydent przyznał, że otrzymuje niepokojące informacje dotyczące m.in. unieważniania przetargów dot. modernizacji portów w Gdyni i Gdańsku, w tym głębokowodnych podejść do terminali.

- Trzeba się temu dobrze przyglądać, bo to również były działania zaplanowane przez poprzedni rząd w ramach działań rozwojowych w Polsce. Pamiętajmy, że to także jest budowa tzw. czwartego portu RP w Elblągu, która musi być realizowana. Tam również są potrzebne pilne prace, jak budowa toru wodnego i sama modernizacja. To jest dziś absolutnie w żywotnym polskim interesie rozwojowym, nie tylko tej części RP, ale całej Polski - przekonywał.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe, które mają umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100 proc. własnością Skarbu Państwa.