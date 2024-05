W Charkowie trwa akcja ratunkowa po rosyjskim ataku na hipermarket budowlany. Jak przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, w środku mogło być ponad 200 osób. Są zabici i ranni. Po pewnym czasie doszło do drugiego ataku.

Rosjanie przypuścili atak tuż po godzinie 16:00 czasu miejscowego. "Wiemy już na pewno o dwóch zabitych" – napisał mer Charkowa Ihor Terechow na Telegramie.

Po pewnym czasie doszło do drugiego ataku, nie jest jasne czy są kolejne ofiary.

Rosjanie uderzyli w hipermarket. Niepokojące doniesienia z Charkowa

Wołodymyr Zełenski podał w mediach społecznościowych, że zaatakowany z powietrza przez Rosjan obiekt ma 10 tysięcy metrów kwadratowych. W środku mogło być ponad 200 osób. Po ataku wybuchł pożar, który objął cały budynek.

W ataku zginęły co najmniej dwie osoby a 24 zostały ranne - napisał w mediach społecznościowych szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow.

Z informacji, które Ihor Terechow uzyskał od właścicieli sklepów, wiadomo, że z co najmniej z 15 osobami nie ma kontaktu. Na razie wszyscy są uznani za zaginionych.

O ataku powiadomił Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy napisał, że gdyby armia ukraińska dysponowała lepszym systemem obrony, to do takiego ataku by nie doszło.

"Gdyby Ukraina miała wystarczające systemy obrony powietrznej i nowoczesne samoloty bojowe, rosyjskie ataki, takie jak ten, byłyby niemożliwe. Dlatego apelujemy do wszystkich przywódców, do wszystkich państw: potrzebujemy znacznego wzmocnienia obrony powietrznej i wystarczających zdolności do niszczenia rosyjskich terrorystów" - napisał Zełenski.

"Każdego dnia wzywamy świat do zapewnienia nam obrony powietrznej i ratowania naszych ludzi. Każda niepodjęta decyzja o udzieleniu nam wsparcia skutkuje utratą naszych ludzi" - dodał.

Zmasowany atak na tereny przygraniczne

Z doniesień medialnych wynika, że Rosjanie użyli co najmniej 2 bomb szybujących UMPB D-30 z dodatkowym silnikiem, które w porównaniu z innymi mają większy zasięg zrzutu.

W sobotę Rosja ostrzelała także wieś Kupiańsk-Wuzłowj, gdzie znajduje się duży węzeł kolejowy połączony ze stacjami Charków, Wałujki, Świętogórsk, Biełgorod i Popasna. Jak przekazują ukraińskie media, pięć osób zostało rannych.



Rosja przeprowadziła także naloty na obwód kupiański, uszkadzając fabrykę i budynki mieszkalne. W tym przypadku nie pojawiły się o informacje o rannych lub ofiarach.

mak / Polsatnews.pl